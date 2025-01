Inscrições para o Processo Seletivo do Pré-Universitário estão abertas até 2 de fevereiro

Programa do Governo de Sergipe oferece preparação gratuita para o Enem em 47 polos de 27 municípios

As inscrições para o processo seletivo do Programa Pré-Universitário (Preuni) do Governo de Sergipe estão abertas até o dia 2 de fevereiro. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e buscar a aba ‘Editais e Seleções’. Em 2025, o programa oferece 4.400 vagas distribuídas em 47 polos de 27 municípios sergipanos, entre eles Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Umbaúba, Estância, Itabaianinha, Boquim, Salgado, Tobias Barreto, Simão Dias, Riachão do Dantas, Itabaiana, Ribeirópolis, Carira, Moita Bonita, Capela, Japaratuba, Pirambu, Nossa Senhora das Dores, Aquidabã, Propriá, Neópolis, Muribeca, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão (Eduardo Gomes e Sede) e Canindé de São Francisco.

Durante o ano letivo, os alunos terão uma programação completa para reforçar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incluindo avaliação diagnóstica, aulões de atualidades e redação, aulas específicas para aprofundamento nos conteúdos, além de testes de conhecimento e simulados presenciais e online.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 15 de fevereiro e contará com 40 questões inéditas, sendo 14 de Linguagens e suas Tecnologias, dez de Ciências Humanas e Sociais, dez de Ciências da Natureza e seis de Matemática. Os resultados serão divulgados no dia 25 de fevereiro e as aulas estão previstas para começar no dia 10 de março.

O Preuni é destinado aos estudantes da rede estadual que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio em 2025, além de egressos da rede pública e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para o Ensino Médio em 2024, com idade mínima de 18 anos. Considerado o maior curso preparatório gratuito do país, o programa tem um histórico de sucesso na aprovação de alunos em universidades públicas e privadas.

Para a ex-aluna Nikolly Letícia, que estudou no polo do Centro de Excelência Barão de Mauá, em Aracaju e foi aprovada no 5° lugar em pedagogia, as aulas foram essenciais para sua aprovação na Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Sem dúvidas essa foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. Entre trabalho e cansaço, o Preuni foi como um abrigo para mim; lá eu encontrei professores maravilhosos, que acima de mestres de ensino, foram mestres na arte de acreditar em cada aluno. Gostaria de dizer aos interessados que não desistam, pois todo o esforço vale a pena”, ponderou.

O aluno Luis Eduardo, aprovado em medicina na UFS – Campus Lagarto, avalia que a preparação do Preuni foi essencial para o sucesso. “Visto a camisa do ‘Pré’ porque sei como foi importante em minha vida. Tinha passado em Odontologia, tranquei o curso e voltei a estudar no polo do ‘Pré’ em Lagarto, e consegui”, disse.

A coordenadora do programa, Giselle de Pádua, destaca a importância da participação dos estudantes e reforça o compromisso do Preuni em oferecer uma preparação de qualidade para aqueles que desejam ingressar no ensino superior. “Nós, do programa, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, em oferecer uma preparação de qualidade para que o estudante alcance o sonho de entrar no ensino superior”, destacou.

Foto: Arquivo – Raylander Araújo

Assessoria de Comunicação da SEDUC