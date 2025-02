Inscrições para o programa CMais Vale Gás começam nesta segunda

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) inicia nesta segunda-feira (10), as inscrições para o programa CMais Vale Gás.

A iniciativa beneficiará até seis mil famílias em situação de vulnerabilidade e risco social no estado, garantindo um suporte financeiro bimestral de R$ 120 para a compra de gás de cozinha.

As famílias interessadas devem estar cadastradas e com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir renda per capita de até R$ 218. A prioridade será dada a núcleos familiares que incluem crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Além disso, o benefício é destinado, exclusivamente, às famílias que não recebem o Auxílio Gás dos Brasileiros, do Governo Federal.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância da iniciativa. “Com o CMais Vale Gás, reforçamos nosso compromisso com as famílias sergipanas, garantindo condições mais dignas para enfrentar os desafios do dia a dia”, afirma.

Para se inscrever, basta acessar, a partir do dia 10 de fevereiro, o site https://cmaisinscricoes.assistenciasocial.se.gov.br/ , selecionar a modalidade do CMais vale gás e preencher os dados solicitados.

Lei aprovada na Alese

O programa CMais Vale Gás foi instituído por meio de um Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em dezembro de 2024. A medida busca reduzir os impactos do preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no orçamento das famílias mais vulneráveis, fortalecendo a rede de proteção social no estado.

