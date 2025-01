Inscrições para o Selo Empresa Amiga da Mulher seguem abertas

Foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro o prazo de inscrição para as empresas que desejam obter o Selo Social Empresa Amiga da Mulher, uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). O edital com todos os procedimentos que precisam ser adotados para a concessão do Selo está disponível no site da Secretaria. Criada por meio da Lei N°. 9.343/2023, a certificação busca incentivar as empresas a promoverem a valorização e defesa dos direitos das mulheres. Entre as exigências, o apoio às mulheres em situação de violência e ações de sensibilização dos funcionários sobre assédio moral e sexual.

As empresas contempladas com o ‘Selo Empresa Amiga da Mulher’ serão autorizadas a utilizá-lo em sua logomarca, produtos e material publicitário durante o prazo de dois anos, a contar de sua emissão, podendo ser renovado ao término de sua vigência, caso continuem sendo cumpridos os requisitos. As participantes assinarão uma carta-compromisso com o Estado, reconhecendo a importância da promoção e defesa dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho e em alinhamento com os valores de igualdade, respeito e dignidade. “Acompanharemos constantemente o cumprimento das diretrizes estabelecidas. É mais uma iniciativa para ampliar as políticas públicas para as sergipanas”, afirma a secretária Danielle Garcia.

Clique aqui para acessar o edital.

Foto: SPM