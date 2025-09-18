Inscrições para o Troféu Ser Criança começam na próxima segunda-feira

Iniciativa reconhece municípios com boas práticas voltadas à primeira infância e incentiva novas ações

Na próxima segunda-feira (22) será iniciado o prazo de inscrições para o Troféu Ser Criança, iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) que vai reconhecer as melhores iniciativas dos municípios, voltadas para o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos.

A ação integra a Política Estadual da Primeira Infância, instituída pela Lei nº 9.313/2023, e busca estimular a criação e o aprimoramento de projetos que assegurem proteção, inclusão e oportunidades para as crianças, especialmente as que vivem em situação de vulnerabilidade.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou que o prêmio é um marco na história da Seasic e um passo importante para a consolidação das políticas públicas na área. “O Troféu Ser Criança reconhece e incentiva os municípios que estão transformando a realidade das crianças em seus territórios. Queremos valorizar práticas inovadoras e fortalecer a rede de proteção, fazendo com que saúde, assistência e educação caminhem juntas”, afirmou.

Para Helga Müller Mengel, diretora de Atenção Integral à Primeira Infância da Seasic, o prêmio cumpre um papel estratégico de organização da pauta da infância no estado. Ela lembra que Sergipe avançou muito ao criar a lei que direciona as ações, instituir um comitê intersetorial de governança e construir um plano estadual baseado na escuta das próprias crianças. “Depois desse trabalho de estruturação, era hora de ouvir os municípios e conhecer as experiências que já estavam dando certo. O prêmio nasce desse desejo de reunir essas iniciativas e dar visibilidade ao que tem funcionado. É nos municípios que tudo acontece, e o nosso papel é reconhecer e fortalecer essas entregas”, destacou.

As inscrições para o Troféu Ser Criança estarão abertas de 22 de setembro a 22 de outubro, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seasic. Os dez projetos mais bem avaliados receberão premiação especial e o resultado final será divulgado em 29 de novembro. A cerimônia de entrega do troféu está marcada para 11 de dezembro. O edital da premiação com todas as informações está disponível no site oficial da Seasic.

Texto e foto ascom Seasic