Inscrições para os Jogos dos Servidores Públicos vão até 11 de outubro

Estão abertas as inscrições para os Jogos dos Servidores Públicos do Estado, que terão início neste mês de outubro, em comemoração ao Mês do Servidor. A iniciativa é do Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel).

As inscrições, com cadastro dos blocos, modalidades e naipes, podem ser feitas por meio de formulário disponível no Google Forms pelos pontos focais de cada órgão público do Estado. O cadastro só será confirmado mediante preenchimento da ficha específica da competição, disponibilizada pela organização em link enviado ao ponto focal.

Já as inscrições para participação nas modalidades individuais deverão ser realizadas pela Escola de Governo, diretamente pelo servidor. Ele deve procurar o ponto focal da sua entidade e escolher a modalidade na qual se inscreverá para os jogos, que ocorrerão entre outubro e novembro.

As inscrições, iniciadas na segunda-feira, 7, seguem até meio-dia desta sexta-feira, 11. O servidor deve procurar o ponto focal do seu órgão e fazer sua inscrição nas modalidades que desejar competir.

Os Jogos foram divididos em 11 modalidades: futsal, voleibol, basquete, handebol, dominó, dama, xadrez, beach tênis, queimado, natação e paranatação, com times masculinos e femininos. Somente o vôlei de praia será misto. Em todas as modalidades coletivas, haverá disputa de 3º lugar.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, os Jogos dos Servidores, além de comemorarem o Dia do Servidor Público (28 de outubro), visam estimular a prática do esporte e promover a integração dos servidores públicos do estado, proporcionando maior qualidade de vida.

A inclusão da atividade desportiva no mês do servidor aconteceu pela primeira vez em 1999. Ao total, foram 11 edições, com a última tendo ocorrido em 2009.

Foto: Igor Matias