INSCRIÇÕES PARA JOGOS DOS SERVIDORES SERÃO REALIZADAS DE 3 A 13 DE SETEMBRO  E TERÁ 15 MODALIDADES

As inscrições para os Jogos dos Servidores 2025 serão abertas nesta quarta-feira, 3, e devem ser realizadas até 13 de setembro. Em reunião de alinhamento promovida nesta terça-feira, 2, as Comissões Organizadora, Técnica e de Mobilização e Engajamento da competição apresentaram o modelo do formulário eletrônico de inscrição aos pontos focais dos órgãos e entidades estaduais e dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas de Sergipe, que são os responsáveis por inscrever as equipes.

Durante o encontro, realizado no auditório da Secretaria de Estado da Administração (Sead), em Aracaju, foram definidos também os ajustes finais no regulamento da competição.

Retomados em 2024 após um hiato de 15 anos, os Jogos dos Servidores serão realizados pelo Governo de Sergipe de 28 de outubro a 12 de dezembro, com 15 modalidades esportivas em disputa, entre individuais e coletivas. Organizada pelas Secretarias de Estado da Administração e de Esporte e Lazer (Seel), a competição é uma ação estratégica da gestão estadual de reconhecimento e valorização dos servidores públicos e de incentivo à saúde e ao bem-estar para a promoção da qualidade de vida no trabalho.

A presidente da Comissão Organizadora, Zenobia Torre, que conduziu o encontro, destacou que, este ano, além de contar com novas modalidades, os Jogos envolverão servidores de outros Poderes. “Já tínhamos incluídos os servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Sergipe, e a partir de hoje, acatando solicitação, reforçando o compromisso de integração e valorização dos servidores públicos no maior evento esportivo da categoria no Estado, vamos incluir os servidores da Assembleia Legislativa e da Polícia Federal”, anunciou.

Também como novidade da edição atual, além das modalidades presentes na edição passada, os Jogos dos Servidores 2025 terão disputas de jiu-jitsu, fut 7 e tênis de mesa. A competição mantém as disputas de futsal, handbol, queimado, basquetebol, beach tênis, voleibol, natação, paranatação, vôlei de praia, dama, dominó e xadrez. Presidente da Comissão de Mobilização e Engajamento, Dayze Melo reforçou que os sorteios das chaves e a definição das regras finais serão realizados durante o Congresso Técnico da competição, que será realizado em 17 de setembro.

Conforme o regulamento, as modalidades coletivas admitem a inscrição de uma equipe masculina e outra feminina por grupo de secretarias. Desse modo, a competição terá 18 equipes, as quais formarão seis grupos com três equipes cada um. Na primeira fase, cada equipe disputa com as outras duas equipes da chave em turno único. Avançam para as quartas de final os primeiros colocados de cada um dos seis grupos e os dois melhores segundos colocados entre todos os grupos.

Para o ponto focal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Gustavo Vieira, a reunião de alinhamento, antes da abertura das inscrições, serviu para esclarecer as dúvidas dos representantes dos órgãos e entidades envolvidos na competição. “Essas reuniões são importantes para nós, que somos o elo de informação entre a organização e as nossas secretarias, para informarmos o pessoal que vai participar. Como participamos da edição passada, percebemos que a competição está melhor planejada. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis”, afirmou.

Segundo Elisângela Silva, ponto focal da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), a reunião foi bastante esclarecedora. Ela contou que o encontro serviu para orientar os pontos focais, tanto em relação ao regulamento quanto acerca das inscrições. “O que discutimos nessa reunião vai nos guiar agora para as próximas etapas, e as nossas expectativas são as melhores para a competição. Acredito que cada ponto focal está buscando incentivar os servidores para ter uma adesão ao máximo e fazer dessa competição um grande encontro e uma grande festa para todos os servidores”, disse.

