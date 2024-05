Instalado o canteiro de obras da ponte Penedo/Neópolis

O mais importante investimento em infraestrutura para desenvolver a região do Baixo São Francisco já tem o seu canteiro de obras. Nessa terça-feira (14), o consórcio de construtoras recebeu a licença ambiental da Prefeitura de Penedo para instalação da estrutura local das empresas que irão construir a nova ponte sobre o Rio São Francisco ligando Alagoas a Sergipe.

Orçada em R$ 202 milhões, a estrutura será erguida entre Penedo e Neópolis com recursos do governo federal. A previsão é que sejam gerados cerca de 200 empregos diretos no canteiro de obras do consórcio formado pelas empresas Arte Leste e A. Gaspar. Como ficará do lado alagoano, o canteiro deve contratar a grande maioria dos trabalhadores naquele estado.

“Este é um sonho de várias gerações de penedenses, de neopolitanos, de alagoanos e sergipanos. Eu lembro do meu pai, Hélio Lopes, como deputado estadual, lutando por essa ponte junto aos deputados federais e senadores”, comentou o prefeito de Neópolis, Ronaldo Lopes. Por sua vez, o prefeito de Neópolis, Célio de Zequinha, se disse satisfeito com o empreendimento que beneficia as duas cidades unidades pelo rio São Francisco.

O canteiro de obras fica em área da Fazenda Ilha das Ervas, situada em Penedo, entre a margem do Rio São Francisco e a estrada Euclides Idalino. “Realmente aqui é o lugar apropriado, bem próximo de onde a ponte vai ser construída”, afirma André Paes, superintendente do DNIT em Alagoas, destacando o envolvimento direto de mais penedenses no empreendimento.

Características da ponte

A pista sobre a ponte terá 1,18 quilômetro de comprimento, com 21 metros de largura, sendo previstas duas faixas de rolamento com 3,75 metros cada, faixas de segurança laterais de 2,5 metros cada lado, bem como passeios de 2,3 metros para cada lado. A ponte será formada por um vão central estaiado com 600 metros de extensão, com vão livre de 300 metros, composto por dois mastros que suportarão dois planos de cabos de estaiamento. Além do comprimento da ponte, o planejamento inclui outros 7.859 metros de pista principal e 3.306 metros de alças para acessos e retornos que, ao fim, interligarão as rodovias estaduais AL-225 e SE-335 – uma extensão total de 12.246 metros.

