Instituição de Ensino Superior promove seminário sobre direito digital

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio da Liga Acadêmica de Direito Contemporâneo (LADIC), realiza o II Seminário Jurídico “Direito digital: proteção, privacidade e inovação”. Ele acontece no dia 14 de agosto, às 19h, na Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos.

O evento traz discussões indispensáveis para profissionais e estudantes, como segurança e proteção de dados, direito digital, inteligência artificial e outros assuntos que se entrelaçam com o cotidiano da sociedade e exigem constante atualização. Para fomentar

o debate, o seminário conta com a presença dos palestrantes Dr. Afonso Oliva, Dr. Augusto Cesar e Dr. Daniel Sobral.

“O II Seminário Jurídico da LADIC é mais do que um evento acadêmico, é um convite para refletir sobre o presente e o futuro do Direito e de outras profissões. É uma forma de promover a integração entre teoria e prática, inovação e tradição, conhecimento e responsabilidade social”, afirma a coordenadora do curso de Direito da UNINASSAU Aracaju, Caroline Veloso.

O evento é aberto ao público externo e à comunidade acadêmica. Para mais informações, é preciso entrar em contato por meio do e-mail

direito.aju@uninassau.edu.br.

Ascom Uninassau