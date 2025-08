Instituição de Ensino Superior transforma materiais reciclados em recursos pedagógicos

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realizou a Semana Pedagógica 2025.2, com o tema: “O futuro é agora: educação sustentável na era da Inteligência Artificial”. Ela contou com programações on-line e presencial, na própria Instituição de Ensino Superior.

Durante o encontro presencial, os professores foram desafiados a transformar materiais recicláveis, que teriam como destino o lixo, em recursos pedagógicos. O resultado foi a construção de vídeos de aulas criativas e editadas com ferramentas e recursos de Inteligência Artificial, por meio de metodologias ativas, sustentáveis e inspiradoras. Eles serão postados, semanalmente, na página oficial da Instituição no Instagram (@uninassau.aracaju).

Cada área do conhecimento recebeu a proposta com entusiasmo, mostrando como a educação ambiental não está dissociada da inovação, da criatividade e da responsabilidade social. A iniciativa fez parte do projeto institucional “Ser Recicla” e não foi apenas uma atividade, mas uma vivência educativa que uniu propósito e prática.

“Organizar a Semana Pedagógica foi um momento de profunda reflexão e ação concreta em nossa Instituição. Dentre as diversas iniciativas, destaco com orgulho a ação Ser Recicla, um projeto da Ser Educacional alinhado aos compromissos da COP30. Agradeço a todos os docentes pelo envolvimento e pelo exemplo dado aos nossos estudantes de que é possível ensinar e transformar o mundo ao mesmo tempo”, afirmou o coordenador acadêmico na UNINASSAU Aracaju, Cícero Gonçalves.

Texto e foto ascom UNINASSAU Aracaju