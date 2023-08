Instituição promove debate sobre o uso da Cannabis 

Evento é gratuito, aberto ao público e acontece na UNINASSAU Aracaju

Em abril de 2023, em Sergipe, foi sancionada a Lei n° 9.178. Ela autoriza o uso da Cannabis para fins terapêuticos, medicinais, veterinários e científicos no Estado, buscando viabilizar o acesso à planta, por meio do Sistema Único De Saúde (SUS), de forma universal e gratuita para tratamentos de saúde que tem sua eficácia comprovada. A lei também permite que os estudos científicos sejam amplificados e os debates sobre o tema sejam mais eficazes, fazendo com que a população tenha mais conhecimento sobre o assunto.

Por isso, o UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove a palestra “Quebrando barreiras: Uso da Cannabis – da terapêutica aos aspectos regulatórios”. Ela acontece em 2 de agosto, às 19h, na Instituição, localizada na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos.

“O debate sobre a Cannabis Sativa e suas aplicações terapêuticas é essencial para a construção de terapias alternativas, além da valorização das práticas integrativas, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Também é primordial falar sobre os aspectos regulatórios e seus impactos para o SUS”, afirma o coordenador dos cursos de Farmácia e Biomedicina, Carlos Adriano.

Os palestrantes do evento são Dr. Lucas Fonseca, a técnica em enfermagem Taciany Nataly e o advogado Maurício Lobo. As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://forms.office.com/r/6zd5gjGdVS.

