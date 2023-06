Instituto Banese realiza edição junina do Projeto Arrudiar

‘Estância, Forró e Folia’ é o tema da próxima experiência cultural, turística e educativa do Arrudiar, que acontecerá no próximo domingo, dia 25

O Projeto Arrudiar, realizado pelo Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, chega a sua terceira edição no mês mais empolgante do ano para sergipanos e nordestinos. Dessa forma, o arrudeio terá como tema ‘Estância, Forró e Folia’ e acontecerá no próximo domingo, dia 25. O objetivo é proporcionar uma experiência cultural, turística e educativa na cidade que é a capital do Barco de Fogo e terra do saudoso cantor Rogério: Estância.

Com saída do Museu da Gente Sergipana às 14h30 e chegada em Estância às 16h, o roteiro inclui visitas a locais marcantes do município: Porto da Areia, embrião cultural da Cidade Jardim; Praça Barão do Rio Branco; Rua Capitão Salomão e Jardim Velho. Passagem pela antiga Rua dos Cravos, no secular bairro da Santa Cruz, local onde o cantor Rogério foi criado e desenvolveu seu dom de cantar. Após percorrer esses locais, às 20h, o grupo assistirá ao apoteótico Concurso do Barco de Fogo 2023, que ocorre no Forródromo de Estância, atraindo milhares de turistas do Brasil e do mundo.

A vivência contará com a orientação do professor e historiador Osvaldo Ferreira Neto e do professor e historiador, o estanciano Wilton Santos, que estarão acompanhados da guia de turismo Maria Rosendo.

Para participar, os interessados deverão ter mais de 18 anos e realizar a inscrição pelo Sympla no valor de R$ 20,00. A venda dos ingressos será liberada nesta terça, dia 20. Além da mediação dos professores e do guia, o tour incluirá transporte ida e volta. O projeto disponibiliza 34 vagas para esta edição.

Para mais informações, acessar redes sociais do Instituto Banese (@institutobanese) e do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial).

Por Tarcila Olanda