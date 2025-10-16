Instituto Banese realiza programação alusiva ao Dia da Sergipanidade

Na próxima semana, de 21 a 26 de outubro, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará a Semana da Sergipanidade para celebrar um sentimento: o orgulho de ser sergipano. A programação contará com atrações selecionadas no Edital Ocupe o Museu e terá a parceria do Festival Mangaio Negro.
Ao longo desses dias, as tradições, memórias, talentos dos sergipanos estarão representados no audiovisual, na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas e no empreendedorismo. De 21 a 26, permanecerá em cartaz a Exposição ‘Dialogando com Arthur Bispo’, do artista Eddye Matheus Ramos. Idealizada pelo Festival Mangaio Negro, a mostra poderá ser visitada da terça ao domingo, das 10h às 15h, na Sala de Exposições Temporárias do Museu.
De 21 a 24, ocorrerá a exibição do documentário ‘Mestrinhos’, sempre às 14h30, no Auditório Cândido de Faria. Todas as sessões contarão com Rodas de Conversa com a participação de mestres da cultura sergipana. Nos dias 23 e 24, além das exibições audiovisuais, haverá o Festival Mangaio Negro, realizado pela Feira do Mangaio, na área externa do museu.
Toda programação é gratuita. Mais informações, através dos perfis oficiais no Instagram: Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e Instituto Banese (@institutobanese).
Confira detalhes da programação:
21/10 (Terça-feira)
15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’
15h30 Roda de Conversa
Participantes:
Dona Fátima Rezadeira (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2021)
Lili Fitoterapeuta (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2022)
Mediador:
Tânia Aguiar (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2025)
22/10 (Quarta-feira)
15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’
15h30 Roda de Conversa
Participantes:
Cangaceiro Roxinho (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)
Seu Gonçalo (Mestre em Saberes e Fazeres UFS/2024)
Mediador:
Milton Leite (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2020)
23/10 (Quinta-feira)
15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’
15h30 Roda de Conversa
Participantes:
Mestra Felina (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2020)
Mestre Malazart (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)
Mediador:
Pai Gil Caboclo (Mestre em Saberes e Fazeres UFS/2024)
15h – Feira de Economia Criativa para Afronegócios
17h – Teatro Sankofa (Grupo Hecta)
18h – Forró Baião de 3 + Uma
19h – Show de Luno (Edital Ocupe o Museu)
24/10 (Sexta-feira)
15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’
15h30 Roda de Conversa
Participantes:
Marilene do Reisado (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2025)
Sully Marisqueira (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2024)
Mediador:
Ninízio de Japaratuba (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)
15h – Feira de Economia Criativa para Afronegócios
15h – Contação de História e Oficina de Boneca (Joluzia Vieira)
16h – DJ Beleu – Afrobeats
17h – Performance/Oficina de Dança Afro (Michele Pereira)
18h – Show do Descidão dos Quilombolas
19h – Roda de Capoeira Angola (Grupo Lineart)
20h – Show de Lari Lima
Foto: Igor Matias