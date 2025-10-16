Instituto Banese realiza programação alusiva ao Dia da Sergipanidade

Na próxima semana, de 21 a 26 de outubro, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará a Semana da Sergipanidade para celebrar um sentimento: o orgulho de ser sergipano. A programação contará com atrações selecionadas no Edital Ocupe o Museu e terá a parceria do Festival Mangaio Negro.

Ao longo desses dias, as tradições, memórias, talentos dos sergipanos estarão representados no audiovisual, na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas e no empreendedorismo. De 21 a 26, permanecerá em cartaz a Exposição ‘Dialogando com Arthur Bispo’, do artista Eddye Matheus Ramos. Idealizada pelo Festival Mangaio Negro, a mostra poderá ser visitada da terça ao domingo, das 10h às 15h, na Sala de Exposições Temporárias do Museu.

De 21 a 24, ocorrerá a exibição do documentário ‘Mestrinhos’, sempre às 14h30, no Auditório Cândido de Faria. Todas as sessões contarão com Rodas de Conversa com a participação de mestres da cultura sergipana. Nos dias 23 e 24, além das exibições audiovisuais, haverá o Festival Mangaio Negro, realizado pela Feira do Mangaio, na área externa do museu.

Toda programação é gratuita. Mais informações, através dos perfis oficiais no Instagram: Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e Instituto Banese (@institutobanese).

Confira detalhes da programação:

21/10 (Terça-feira)

15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’

15h30 Roda de Conversa

Participantes:

Dona Fátima Rezadeira (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2021)

Lili Fitoterapeuta (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2022)

Mediador:

Tânia Aguiar (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2025)

22/10 (Quarta-feira)

15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’

15h30 Roda de Conversa

Participantes:

Cangaceiro Roxinho (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)

Seu Gonçalo (Mestre em Saberes e Fazeres UFS/2024)

Mediador:

Milton Leite (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2020)

23/10 (Quinta-feira)

15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’

15h30 Roda de Conversa

Participantes:

Mestra Felina (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2020)

Mestre Malazart (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)

Mediador:

Pai Gil Caboclo (Mestre em Saberes e Fazeres UFS/2024)

15h – Feira de Economia Criativa para Afronegócios

17h – Teatro Sankofa (Grupo Hecta)

18h – Forró Baião de 3 + Uma

19h – Show de Luno (Edital Ocupe o Museu)

24/10 (Sexta-feira)

15h Exibição do Documentário ‘Mestrinhos’

15h30 Roda de Conversa

Participantes:

Marilene do Reisado (Mestra em Artes e Cultura Popular UFS/2025)

Sully Marisqueira (Mestra em Saberes e Fazeres UFS/2024)

Mediador:

Ninízio de Japaratuba (Mestre em Artes e Cultura Popular UFS/2023)

15h – Feira de Economia Criativa para Afronegócios

15h – Contação de História e Oficina de Boneca (Joluzia Vieira)

16h – DJ Beleu – Afrobeats

17h – Performance/Oficina de Dança Afro (Michele Pereira)

18h – Show do Descidão dos Quilombolas

19h – Roda de Capoeira Angola (Grupo Lineart)

20h – Show de Lari Lima

Foto: Igor Matias