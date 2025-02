Instituto Banese realizará Folia da Gente, domingo, na Praça Camerino

A programação continuará de 18 a 21 com ações educativas referentes à temática carnavalesca, nas instalações do museu

No próximo domingo, 16, o Instituto Banese e o Museu da Gente Sergipana realizarão na Praça Camerino a Folia da Gente, uma programação de carnaval que reunirá atividades diversificadas para todos os públicos em celebração a uma das principais festas populares do Brasil.

Tradicionalmente comemorado todos os anos, com adaptações inspiradas na história e na cultura local, o carnaval do Museu da Gente Sergipana contará esse ano com oficinas, espetáculo circense, bloquinho e cortejo, além de show musical.

A programação terá início às 13h com pintura facial e oficina de escultura de balão, com a equipe do Playground da Alegria, e com oficina de estamparia e customização de camisas com carimbos temáticos, que será realizada pelo artista visual Lucas Ronyere.

Às 14h30 haverá a apresentação do espetáculo Varieté Circense, com o grupo Aldeia Circo. Em seguida, às 15h30, o Bloquinho Folia da Gente arrudeia o museu ao som do batuque do grupo Batalá Sergipe. Para encerrar a folia, Os Faranis farão um show de carnaval, que terá início às 16h30.

Nos dias 18, 19, 20 e 21 a programação continuará com mediação temática ‘Carnavais da Gente’, às 10h e 14h, e com a esquete ‘Folias da Gente: uma homenagem a Hilton Lopes’, apresentada para as escolas agendadas. Ambas as ações foram preparadas pela equipe educativa do museu, contarão com recursos de acessibilidade e acontecerão nas instalações do museu.

Toda programação é gratuita, não é necessário inscrição prévia para as oficinas, e todas as atividades são para crianças e adultos.

Para informações mais detalhadas, acompanhar as redes sociais do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese).

