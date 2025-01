Instituto Banese realizará o Arrudiar de Verão no dia 18 de janeiro

As inscrições acontecerão na próxima segunda (13), às 14h, pelo Sympla.

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará mais uma edição do Projeto Arrudiar. Na estação mais quente, o convite é para navegar nas águas do Rio Sergipe, apreciar paisagens, resgatar memórias, conhecer histórias e se divertir. As inscrições para essa edição que tem como tema ‘Navegando no Rio Sergipe: uma história de verão’, serão abertas na próxima segunda (13), às 14h, através da plataforma Sympla.

O arrudeio, que terá início às 12h30, com o encontro dos participantes no Terminal das Tototós, proporcionará um roteiro repleto de informações e curiosidades sobre o Rio Sergipe enquanto cenário de acontecimentos que envolvem personalidades históricas como D. Pedro II e Zé Peixe. A bordo da Tototó, embarcação que simboliza o patrimônio imaterial, a preservação ecológica e a conscientização ambiental serão outras relevantes pautas dessa experiência. O Rio Sergipe é também um guardião do lazer, por isso, o banho na Ilha do Pomonga será atração imprescindível do roteiro.

O projeto Arrudiar é uma realização do Instituto Banese e tem como objetivo proporcionar vivências com propósito histórico, educativo, cultural e turístico pelo estado de Sergipe. Para uma experiência ainda mais completa e significativa, o arrudeio é conduzido pelo historiador e professor Osvaldo Neto, na companhia de um guia de turismo.

O link para inscrição, no valor de R$ 40,00, será disponibilizado na próxima segunda (13) na bio do Instagram do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese), onde há mais detalhes da programação. Essa edição do Arrudiar é voltada para maiores de 18 anos.

Por Tarcila Olanda