Instituto Banese realizará programação alusiva ao Dia da Consciência Negra

Ações educativas e exposição artística acontecerão no Museu da Gente Sergipana. Já o Projeto Arrudiar terá como destino a Cidade de São Cristóvão.

A partir do próximo dia 18, terça, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará uma programação alusiva ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro). A programação é um convite ao reconhecimento e à valorização da comunidade negra na construção da nossa história e da nossa cultura. Durante a semana que vem, serão realizadas ações educativas, exposição e mais uma edição do Arrudiar sobre a temática.

De 18 a 21, terça a sexta, acontecerá a Mediação temática ‘A África que a gente fala’. A ação educativa é um passeio pelo acervo do museu utilizando palavras que fazem parte do cotidiano sergipano e que, muitas vezes, não notamos que elas atravessaram continentes. A atividade marcada para 10h, 11h, 14h e 14h30, tem como foco grupos de estudantes de escolas públicas e particulares com visita agendada, além do público espontâneo.

De 18 a 23, terça a domingo, estará em cartaz a Exposição ‘Afrografismo – Linhas da Ancestralidade’, do artista Eddye Matheus. A criação de máscaras étnicas com afrografismo autoral é uma celebração à ancestralidade do artista. Ao incorporar elementos, não apenas homenageia essas tradições, mas as reinterpreta através de uma lente afrofuturista. A abordagem contemporânea da exposição permite estabelecer um elo entre o passado e o presente, trazendo à tona a rica diversidade estética e simbólica das culturas afro-brasileiras e indígenas. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 15h, no foyer do museu.

Projeto Arrudiar

No dia 20 de novembro, quinta-feira, o Projeto Arrudiar será alusivo ao mês da Consciência Negra e terá como destino a Cidade de São Cristóvão. Com o tema, São Cristóvão de Memórias Negras, e com a condução do professor Osvaldo neto e do Guia de Turismo Thárcio Vieira, esta edição celebrará a Consciência Negra na cidade mais antiga de Sergipe, um lugar que vai muito além dos casarões nobres, conventos e ordens religiosas da elite colonial. São Cristóvão é negra, é resistência, é patrimônio histórico e cultural afro-sergipano.

Na terra de uma gastronomia afrodiaspórica e de profunda ancestralidade, presente na queijada, na religiosidade africana e em tantos outros detalhes, o Arrudiar contemplará um roteiro que passará por lugares marcantes e proporcionará experiências relevantes para quem participar, afinal, nesse dia estará acontecendo o Festival de Artes de São Cristóvão, o FASC. O roteiro do Arrudiar contemplará visita à Igrejas, Museus, à Casa da Queijada, Casa Tsuru, Ateliê do artista Nivaldo, Mercado Municipal e no terreiro Ilê Asè Alarokê Baba Ajagunan.

Os interessados poderão visitar a exposição e participar das ações educativas gratuitamente. Para participar do Projeto Arrudiar, basta efetuar a inscrição no valor de R$ 40,00 através do Sympla, no próximo dia 17, segunda-feira, às 14h. Informações mais detalhadas através do Instagram oficial do Instituto Banese (@institutobanese) e do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial).

Foto: Igor Matias