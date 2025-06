Instituto Banese realizará programação de férias no Museu da Gente Sergipana

Para as férias de julho, o Museu da Gente Sergipana proporcionará uma programação especial para a criançada com atividades para crianças, mães, pais e responsáveis e início marcado para próxima quarta (2).

O Museu da Gente Sergipana realizará a programação de ‘Férias no Museu’, um evento em alusão ao período das férias de julho, unindo aprendizado e diversão por meio de palestras, oficinas e ações educativas. A programação contará com quatro dias de atividades nos espaços do museu e já tem data de início marcada para 2 de julho, próxima quarta-feira.

O objetivo é tornar o museu um espaço alternativo para o público infanto-juvenil no período das férias, proporcionando momentos de aprendizado e de diversão através de atividades lúdicas e educativas fora do mundo digital, imergindo em um espaço cultural e genuinamente sergipano.

A programação inclui as oficinas ‘Aprendendo Libras’, ministrada por Gigi Vales, técnica em acessibilidade, e ‘Protetores da Floresta’, ministrada pelo Pedagogo Super P, além da palestra ‘Dificuldade Alimentar na Infância: Recursos, Estratégias e Descobertas com o Detetive dos Alimentos’, aberta para as mães, pais e responsáveis, enquanto as crianças fazem visita guiada pelo museu.

