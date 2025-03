Instituto Banese realizará programação para celebrar 170 anos de Aracaju

A programação acontecerá ao longo dessa semana, no Museu da Gente Sergipana, e incluirá exposições, ações educativas, lançamento de livro e inauguração da instalação ‘Querido Planeta Terra’

Em comemoração ao aniversário de 170 anos de Aracaju, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, realizará uma programação diversificada ao longo da semana que antecede o 17 de março. Abertura de exposição, lançamento de livro, palestras, oficinas, concerto, ação educativa e inauguração de nova instalação no museu são atividades programadas para celebrar o dia da centenária capital sergipana.

A programação terá início nesta terça, 11, às 10h, com a abertura da exposição de curta duração ‘Aracaju, 170 anos de amor por você’, realizada em parceria com o Arquivo Público do Estado de Sergipe. A mostra, que ficará em cartaz no foyer, apresenta registros fotográficos datados de 1884 a 1937, permitindo ao visitante acompanhar uma linha do tempo que documenta o processo de modernização e urbanização da cidade.

No mesmo dia, às 14h, o Grupo de Pesquisa ‘Design, Cultura e Sociedade’, da Universidade Federal de Sergipe, sob a organização da professora e designer gráfica Germana Gonçalves de Araújo, realizará o lançamento do livro ‘Resgate Tipográfico’. A atividade incluirá a palestra ‘Memória Gráfica de Sergipe’, das 14h às 15h, e a Oficina de Impressão Tipográfica, das 15h às 17h. A atividade é voltada para estudantes e profissionais do Design Gráfico e demais interessados na área.

A música também fará parte da programação da semana. Na quarta-feira, dia 12, das 14h às 16h, o grupo de música medieval e renascentista Renantique realizará o projeto ‘Concertos didáticos-interativos’ para escolas agendadas e demais públicos interessados.

As escolas também poderão participar das ações educativas realizadas pelos educadores do museu. Em celebração ao Aniversário de Aracaju, a ação educativa ‘A Data da Semana’ será em alusão ao 17 de março de 1855. A atividade acontecerá entre os dias 11 e 14, às 10h, 11h, 14h e 14h30. Além da ação educativa, o último dia de programação contará com a Oficina de Xilogravura, às 14h, que será ministrada pelo artista plástico Emma para pessoas a partir de 7 anos, com a ressalva de que os menores de idade deverão estar acompanhados dos pais. Nesse dia haverá ainda a inauguração de uma nova instalação no museu.

Querido Planeta Terra

O Museu da Gente Sergipana ganhará na próxima sexta-feira, 14, uma nova instalação, que irá compor a Sala Nossos Leitos, no pavimento superior do museu. Trata-se da instalação ‘Querido Planeta Terra’, uma homenagem à história da sergipana Elica Silva, que enviou ao espaço uma carta de amor ao planeta terra através do foguete da NASA.

A carta de Elica, escrita em cordel e inspirada no seu avô cordelista Zezé de Boquim, ficou entre as mil selecionadas num montante de 40 mil cartas escritas. Após viajar pelo espaço, a carta voltou para o endereço de Elica e a partir da próxima sexta passará a fazer parte do acervo permanente do Museu da Gente Sergipana.

Assim como as demais instalações do museu, ‘Querido Planeta Terra’ reúne tecnologia, interatividade, acessibilidade e sergipanidade.

Texto e foto Tarcila Olanda