Instituto Banese realizará segunda edição do Arrudiarzinho em Aracaju

A edição será alusiva à preservação das mangabeiras e as inscrições ocorrerão nesta quarta (28), às 14h, via Sympla

O Instituto Banese realizará mais um Arrudiarzinho, edição infantil do Projeto Arrudiar que unirá diversão e conscientização ambiental. Com o tema ‘Infância tem gostinho de mangaba’, o destino da vez é a Reserva Extrativista das Mangabeiras Uilson de Sá, localizada no bairro 17 de Março, com data marcada para 31 de maio. As inscrições serão abertas nesta quarta, 28, às 14h, via Sympla.

Só poderão participar crianças entre 4 e 12 anos. A concentração no Museu da Gente Sergipana está marcada para 7h e a saída para 7h30. A visita à reserva inclui brincadeiras lúdicas, experiência gastronômica e passeio para que as crianças sejam incentivadas a preservar o meio ambiente e a construir um futuro delicioso como a mangaba.

O projeto Arrudiar é uma realização do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana e tem como objetivo proporcionar vivências com propósito histórico, educativo, cultural e turístico pelo estado de Sergipe. Para uma experiência ainda mais completa e significativa, a atividade é conduzida pelo historiador e professor Osvaldo Neto, na companhia do guia turístico, Thárcio Vieira.

O link para inscrição, no valor de R$ 40,00, será disponibilizado na Bio do Instagram do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e do Instituto Banese (@institutobanese), onde há mais detalhes da programação.

Texto e foto Tarcila Olanda