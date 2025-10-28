Instituto Cencosud e GBarbosa participam do Giro Fundat no dia 31

Na próxima sexta-feira, 31, acontece o Giro Fundat, evento capitaneado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, da Prefeitura de Aracaju. Nesta 9ª edição, o Instituto Cencosud Sustentabilidade e o time de Recursos Humanos da Cencosud Brasil participarão das atividades propostas, das 13h às 17h, na Rua Bolívia, em frente ao Santuário São Judas Tadeu, no bairro América.

Na ocasião, o Instituto divulgará todas as atividades gratuitas e de responsabilidade social que promove ao longo do ano, a exemplo do projeto Cozinha Show, com foco em alimentação saudável e orientação nutricional. Além disso, haverá um aulão de dança com os participantes do Giro Fundat.

O RH da Cencosud Brasil estará divulgando as vagas de emprego disponíveis no grupo no Feirão de Empregabilidade do Giro Fundat. Os interessados receberão orientação dos profissionais sobre como cadastrar o currículo para as vagas no portal https://cencosudbrasil.gupy.io/. Uma das maiores supermercadistas do país e uma das maiores empregadoras de Sergipe, a Cencosud Brasil está com diversas oportunidades em cargos da operação e áreas administrativas, oferecendo aos interessados um mundo de oportunidades e desenvolvimento no varejo.

Texto e foto Shirley Vidal