Instituto Cencosud terá aula de culinária saudável e inclusiva

Na próxima segunda-feira, 29, a partir das 15h, a cozinha do Instituto Cencosud Sustentabilidade (ICS) oferecerá uma aula de culinária saudável e inclusiva. A trajetória da Chef Priscilla Costa junto à irmã, a confeiteira Cristina Costa, que atua há 6 anos com doces tradicionais e finos, salgados e bolos, é de uma parceria inclusiva na cozinha. As irmãs se comunicam pela língua de sinais, libras, visto que Cristina é pessoa surda e a dupla se especializou em promover uma gastronomia com sabor de muita inclusão.

Na ocasião, os presentes aprenderão a fazer receitas como um bolo de banana fit e um pão fit de frigideira feito com flocos de milho. Fácil de aprender e preparar, a aula poderá ser acompanhada pela comunidade de pessoas surdas que terão comunicação garantida pelas facilitadoras. Totalmente gratuita e aberta à população, a aula acontecerá na sede do ICS, situado no estacionamento do Hiper GBarbosa Norte, na Av Osvaldo Aranha. Os interessados podem obter mais informações pelo WhatsApp (79) 99906-9262.

Texto e foto Shirley Vidal