Instituto Comunitário de Sergipe apresenta a mostra ‘Cada Fotografia: Uma História!

O Dia Internacional da Mulher é mais do que uma data comemorativa; é um momento de reflexão sobre as conquistas femininas e a valorização de histórias que, mesmo presentes no cotidiano, possuem grande impacto na sociedade. Muitas dessas mulheres não ocupam espaços de grande visibilidade, mas, em suas jornadas diárias, transformam o mundo ao seu redor com propósito e determinação.

Para celebrar essa força e inspiração, o RioMar Aracaju, em parceria com o Instituto Comunitário de Sergipe (ICOSE), apresenta a exposição “Cada Fotografia: Uma História! Sergipanas Inspiradoras”. A mostra itinerante é fruto de um trabalho coletivo realizado junto à comunidade e profissionais voluntários, incluindo a fotógrafa Marta Teixeira, além de Noélia Albuquerque, do Movimento Cá Entre Clicks.

A exposição permanece em cartaz de 8 a 13 de março, no corredor da Kalunga, no Piso L1 do RioMar e pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do shopping, ou seja, de segunda a sábado das 9h às 22h e no domingo das 12h às 21h.

Ao todo, 15 mulheres sergipanas foram escolhidas para compor a exposição, representando a essência do sonhar, agir e inspirar. “Além de dar visibilidade às homenageadas, a intenção do ICOSE é também provocar uma reflexão sobre onde e quais referenciais buscamos hoje como inspiração e qual impacto que estas escolhas têm em nossas vidas. Dessa forma, desejamos valorizar as pessoas ‘comuns’, presentes no nosso cotidiano, e lançar o questionamento: quem ao seu redor é fonte de inspiração?”, ressalta Sandra Kiener, coordenadora do projeto.

Foto: Noélia Albuquerque – Lotti+Caldas Comunicação