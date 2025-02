Instituto Federal de Sergipe abre Processo Seletivo para Professores Substitutos

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou o edital nº 001/2025/Progep/Reitoria, nesta segunda, 24, para um Processo Seletivo Simplificado, voltado à contratação de professores substitutos para atender demandas temporárias nos campi Propriá, Lagarto e Itabaiana. As vagas são para as áreas de Administração, Física, Libras, Arquitetura e Urbanismo e Língua Espanhola. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, e a carga horária será de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever entre 27 de fevereiro e 18 de março de 2025, exclusivamente pelo site do IFS: https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf. A inscrição requer o preenchimento do formulário eletrônico e o pagamento de uma taxa de 50,00 reais via Guia de Recolhimento da União (GRU).

A seleção será composta por duas etapas: prova didática e prova de títulos. O sorteio dos temas para a prova didática será realizado no dia 28 de março, e as apresentações ocorrerão entre 2 e 11 de abril. A prova de títulos levará em conta a titulação acadêmica, a experiência docente e a produção científica do candidato.

Remuneração e Benefícios

A remuneração dos professores substitutos será determinada com base na titulação apresentada no momento da contratação. O vencimento inicial é de 3.412,63 reais, podendo aumentar caso o candidato possua especialização, mestrado ou doutorado. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de 1.000,00 reais para carga horária de 40 horas semanais, além de auxílio-transporte e assistência pré-escolar para dependentes de até seis anos.

Requisitos e Critérios

Para concorrer, o candidato deve possuir a graduação específica exigida para cada área, conforme detalhado no edital. As vagas serão distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), respeitando a legislação vigente.

O resultado final do processo seletivo será publicado no site do IFS e no Diário Oficial da União até o dia 30 de maio de 2025. Todas as atualizações do certame estarão disponíveis na página oficial do IFS.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail selecao.pss@ifs.edu.br.

Por Monique de Sa Tavares