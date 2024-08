Instituto França revela cenário eleitoral em Itabaiana para as eleições

Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto França, encomendada pelo portal https://imprensa24h.com.br/ , trouxe à tona o cenário eleitoral atual em Itabaiana, cidade sergipana, para as eleições municipais de 2024. O levantamento foi realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, com uma amostra de 800 eleitores, e possui um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais, Nº DO REGISTRO: SE-01727/2024.

No cenário espontâneo, onde os eleitores manifestam suas preferências sem a apresentação de uma lista de candidatos, Valmir de Francisquinho aparece com 59,92% das intenções de voto. Edson Passos, outro candidato relevante, recebeu 20,45% das menções. Além disso, 0,82% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou anulariam seu voto, enquanto 18,81% declararam não saber ou preferiram não opinar.

Já no cenário induzido, onde uma lista de candidatos é apresentada aos eleitores, Valmir de Francisquinho amplia sua vantagem, obtendo 64,22% das intenções de voto. Edson Passos figura com 22,11% neste cenário. Neste caso, o percentual de votos brancos ou nulos sobe para 5,75%, e 7,92% dos eleitores ainda não decidiram em quem votar ou preferem não responder.

Os resultados da pesquisa refletem as intenções de voto dos eleitores de Itabaiana no período pesquisado e são indicativos de como está configurada a disputa eleitoral na cidade até o momento. Como sempre, é importante lembrar que pesquisas de opinião retratam o momento em que são realizadas e podem sofrer variações até a data das eleições.

Fonte: Imprensa 24h