Instituto GBarbosa amplia sua atuação e passa a se chamar Instituto Cencosud

O Instituto GBarbosa cresceu, recebeu um novo nome e uma nova missão. Agora, sob a marca Instituto Cencosud Sustentabilidade, ele passa a ter abrangência nacional, sendo o braço de responsabilidade socioambiental do grupo Cencosud no Brasil e suas bandeiras GBarbosa, Bretas, Prezunic, Mercantil Atacado, Perini, Spid e GIGA Atacado.

A mudança no posicionamento também amplia sua atuação, tendo como foco os temas ligados ao meio ambiente, social e governança (ESG), com estratégia alinhada entre todos os países onde Cencosud opera.

“O Instituto Cencosud Sustentabilidade reflete o movimento da companhia em realizar mudanças e adotar iniciativas que visem ao crescimento sustentável e contribuam com as comunidades onde está presente, tanto nas capitais como no interior”, afirma Sara Lizi, gerente de Relações com Investidores da Cencosud Brasil.

Como exemplos de ações realizadas estão a rastreabilidade de hortifrúti, a reciclagem de resíduos da operação própria e de clientes, investimento em projetos de eficiência hídrica e energética, doação de alimentos para o programa Mesa Brasil, venda de sacolas retornáveis, entre outras. Para saber mais, acesse: https://ri.cencosud.com.br/o-grupo/sustentabilidade/

Por Roberta Barreto