Instituto GBarbosa realiza workshop com foco na saúde e estética

Como forma de incentivar os hábitos saudáveis e promover a qualidade de vida, o Instituto GBarbosa vai realizar na próxima quarta-feira, 17/05, o IGB Workshop Saúde e Estética. O evento vai contar com palestrantes das áreas de nutrição, psicologia e estética.

As palestras terão como foco a saúde física e mental, objetivando levar para o público um olhar mais cuidadoso para esses temas. O IGB Workshop será gratuito e aberto para toda comunidade.

Os interessados não precisam fazer inscrição. O evento será realizado das 14h15 às 17h30, no Instituto GBarbosa, que fica localizado no estacionamento do Hiper Norte, Av. Osvaldo Aranha, nº 1240.

O evento irá contar com a participação da biomédica, Dra. Darciane Rezende, do nutrólogo, Dr. Ueslhe Gama e a psicóloga, Andreza Laleska.

