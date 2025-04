Instituto GUETTO abre inscrições para o curso “Ponte para Fluência”, para todo o Brasil

Toda a formação é gratuita e as vagas são para os cursos de inglês, francês e espanhol, de forma remota e ao vivo.

As inscrições para o projeto “Ponte para Fluência”, oferecido pelo Programa Educacional Ponte para Pretxs, do Instituto GUETTO, estão abertas até 14 de abril. A formação é gratuita para pessoas negras e indígenas que moram no Brasil.

O projeto tem como objetivo conectar pessoas a um novo idioma, com acolhimento afrocentrado.

A iniciativa oferece 200 vagas para cursos de três idiomas: inglês, francês e espanhol. As aulas serão online, com aulas ao vivo. O tempo de duração varia de acordo conforme o desenvolvimento do aluno.

Para o presidente do Instituto GUETTO, Vitor Del Rey, a ação promove a oportunidade de mudar a vida dessas pessoas, através da educação e do aprendizado.

Para os interessados, é preciso ter mais de 18 anos, ser pessoa negra ou indígena (Trans e Cis), e ter, pelo menos, duas horas por semana disponível para o ensino.

Para participar da seleção para o curso, acesse o link https://bit.ly/ProgramasEducacionaisPonte e faça sua inscrição. Cada candidato pode concorrer a um idioma.

Assessoria: Instituto Guetto