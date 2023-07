Instituto JCPM abre 160 vagas para cursos gratuitos em Aracaju

Inscrições seguem abertas até o dia 4 de agosto e as oportunidades em cinco diferentes formações são destinadas a jovens de 16 a 24 anos que sejam estudantes ou ex-alunos de escolas públicas

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos em Aracaju (SE). As formações são destinadas a jovens de 16 a 24 anos, alunos ou egressos da rede pública de ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 160 vagas nas qualificações em Informática Básica + Conectando Habilidades, Assistente Administrativo, Preparação para o Mundo do Trabalho, Inteligência Emocional e Ilustração.

“Estamos no período de pré-inscrição para identificarmos a formação de interesse de cada um e esses jovens participarão de um encontro para que possam conhecer melhor o curso escolhido, a metodologia e os valores do Instituto JCPM. A partir daí, cada um poderá efetivar, de fato, a sua matrícula”, explica a coordenadora de projetos sociais do IJCPM Aracaju, Paula Libório.

As inscrições seguem até o dia 4 de agosto e os interessados devem preencher o formulário disponível no perfil no @IJCPM no Instagram. As aulas serão realizadas na sede do Instituto localizada no Shopping Jardins. As turmas contarão com intérprete de Libras para os alunos surdos e as cargas horárias variam de 78 a 140 horas durante o semestre, a depender da qualificação escolhida. Mais informações pelo WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 16 a 24 anos. A instituição oferece cursos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM auxilia o jovem a se inserir no mercado de trabalho. A partir das conclusões das turmas, é formado um Banco de Currículos cujo objetivo é fazer a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

Conheça os cursos:

Preparação para o Mundo do Trabalho

O curso busca desenvolver habilidades de comunicação, raciocínio matemático, projeto e informática.

Turma1: aulas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h.

Turma 2: aulas às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30.

Informática Básica + Conectando Habilidades

Promover o desenvolvimento de habilidades digitais e sociocomportamentais, além da competência em manusear ferramentas de edição de texto, planilhas e apresentações.

Turma1: aulas às terças-feiras, das 8h às 12h, e quintas, das 8h às 10h.

Turma 2: aulas às terças-feiras, das 14h às 18h, e quintas, das 14h às 16h.

Turma 3: aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 20h.

Assistente Administrativo

Oferecer ferramentas para organizar e executar atividades de apoio aos processos da Organização e elaborar, organizar e controlar documentos da Instituição.

Turma: aulas às segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30.

Inteligência Emocional

Desenvolver habilidades socioemocionais para a vida cotidiana.

Turma: aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h.

Ilustração

Compartilhar técnicas e desenvolver habilidades para criar ilustrações com materiais secos e molhados.

Turma: aulas às terças-feiras, das 14h às 17h.

