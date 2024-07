Instituto JCPM abre inscrições para cursos gratuitos em Aracaju

Atividades são voltadas a jovens de 15 a 24 anos e pré-inscrições podem ser realizadas no período de 22 a 26 de julho

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) oferece novas oportunidades para os estudantes ou egressos da rede pública de ensino de Sergipe aprimorarem a sua qualificação e construírem seus sucessos pessoal e profissional. Até sexta-feira, 26 de julho, estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos direcionados a jovens de 15 a 24 anos: ‘Preparação para o Mundo do Trabalho’ e ‘Mundo Digital’. Os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição acessando o link disponível na bio do perfil @IJCPM no Instagram. Após essa etapa, os candidatos serão convidados a efetivarem a matrícula presencialmente no Instituto.

“Estamos com uma pré-inscrição para identificarmos a formação de interesse de cada um e, de 29 de julho a 2 de agosto, o jovem participará da etapa de sensibilização para que possa conhecer melhor o curso escolhido e confirmar, de fato, a sua matrícula”, explica a coordenadora de projetos sociais do IJCPM Aracaju, Paula Libório.

Ao todo, estão sendo ofertas 120 vagas e a previsão é que as aulas aconteçam no período de 12 de agosto a 12 de dezembro na sede do IJCPM localizada no Shopping Jardins, em Aracaju. Mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 9 8101.1307 (WhatsApp).

Conheça os cursos ofertados:

Preparação para o Mundo do Trabalho

O curso aborda assuntos das áreas de comunicação, habilidades digitais, projeto de vida e reflexões numéricas

As aulas acontecerão as segundas e quartas-feiras, em duas turmas com 20 alunos cada: uma no período da manhã (8h às 12h) e outra à tarde (13h30 às 17h30).

Mundo Digital

O curso tem como objetivo desenvolver, no aluno, habilidades interpessoais e habilidades digitais.

As aulas acontecerão as terças e quintas-feiras, em duas turmas com 20 alunos cada: uma no período da manhã (8h às 12h) e outra à tarde (14h às 18h). Também estão abertas 20 vagas para a turma da noite, com aulas às segundas, terças e quintas-feiras, das 18h às 20h.

Instituto JCPM

Criado pelo Grupo JCPM em 2007, o IJCPM atua na capital sergipana desde dezembro de 2016, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 15 a 24 anos. Além de oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas, a instituição auxilia o jovem a ser inserido no mercado de trabalho, fazendo a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

