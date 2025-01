Instituto JCPM está com inscrições abertas para oito oficinas de férias

Atividades são gratuitas e voltadas para jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos da rede pública de ensino de Aracaju

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas até esta terça-feira, 14 de janeiro, para oito oficinas de férias em Aracaju (SE). Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas para cada turma, totalizando 160 vagas gratuitas para os seguintes cursos: Inteligência Artificial; Escrita e Intervenção na Cidade; Canva para Empreendedores; Ecotour; Capoeira; Teatro; Primeiros Socorros e Comunicação na Era Digital. As atividades são voltadas para jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino.

Os interessados devem realizar a inscrição preenchendo o formulário disponível no link https://bit.ly/oficinasferias25 , que pode ser acessado também pelo perfil @Ijcpm no Instagram. Cada jovem pode se inscrever em apenas uma oficina.

Os cursos acontecem de 20 de janeiro a 6 de fevereiro na sede do Instituto, localizado no Shopping Jardins. Cada oficina terá duração média de 3 semanas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana, conectando jovens à ampliação do conhecimento, ao reconhecimento do seu potencial e criando pontes com o mercado de trabalho. A instituição promove cursos e oficinas voltados aos crescimentos pessoal e profissional da juventude de 16 a 24 anos. Todas as atividades são gratuitas e direcionadas a estudantes ou ex-alunos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM contribuiu com a empregabilidade, fazendo a conexão com os empregadores. Em 2024, o Instituto atendeu a 1.246 jovens e inseriu 180 deles no mercado de trabalho.

Foto: Arquivo IJCPM

