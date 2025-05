Instituto JCPM promove Feira do Jovem Empreendedor no Shopping Jardins

Evento acontece de 7 a 9 de maio no Shopping Jardins e reúne expositores de Aracaju, Serra do Machado e Santa Luzia do Itanhi

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo na juventude, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realiza a 5ª edição da Feira do Jovem Empreendedor. O evento acontece a partir desta quarta-feira, 7 de maio, no Shopping Jardins, em Aracaju (SE) e segue até a sexta-feira, 9 de maio, na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Centauro. O acesso será gratuito e o atendimento ao público acontecerá das 10h às 22h.

Durante a feira, 10 alunos do IJCPM Aracaju e jovens de Santa Luzia do Itanhi e do povoado Serra do Machado, de Ribeirópolis, irão comercializar produtos de fabricação própria, como cerâmicas, velas aromáticas, camisetas, luminárias, pulseiras, acessórios, dentre outros.

“O evento é fruto de roda de conversa com alunos do IJCPM e jovens de Santa Luzia do Itanhi e da Serra do Machado. Durante o encontro com a chef de cozinha e empreendedora, Bianca Oliveira, os participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências e conhecer práticas importantes para o sucesso no mundo dos negócios”, explica Danielle Santana, coordenadora de Empregabilidade do IJCPM Aracaju.

O IJCPM atua em Aracaju desde 2016, contribuindo com a formação e a empregabilidade de jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino.

Foto João Soares – Lotti+Caldas Comunicação