Instituto JCPM promove oficinas gratuitas para jovens em Aracaju

Inscrições para “Repertório para Redação do Enem”, “Moda: Criatividade e Inovação” e “Automaquiagem” seguem abertas até segunda-feira, 13 de outubro

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas para três oficinas gratuitas: “Repertório para Redação do Enem”, “Moda: Criatividade e Inovação” e “Automaquiagem”. As atividades são voltadas a jovens entre 16 e 29 anos, estudantes ou egressos de escolas públicas, e visam ampliar conhecimentos, estimular a criatividade e fortalecer o protagonismo da juventude. Os encontros acontecerão ao longo do mês de outubro, na sede do Instituto, localizada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE).

As inscrições devem ser realizadas até segunda-feira, 13 de outubro, por meio do formulário disponível no link presente no perfil @IJCPM no Instagram. Mais informações podem ser solicitadas pelo número (79) 98101-1307 (WhatsApp).

Com 30 vagas disponíveis, “Repertório para Redação do Enem” será realizada nos dias 16, 23 e 30 de outubro, das 9h às 12h. A oficina propõe debates e estudos sobre temas atuais que podem inspirar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ajudando os participantes a ampliar seu repertório sociocultural e alcançar melhores resultados.

Em parceria com o SENAC, o IJCPM também promove a oficina “Moda: criatividade e inovação”, nos dias 20 e 22 de outubro, das 13h30 às 17h. Com 20 vagas disponíveis, a formação busca estimular o pensamento criativo no universo da moda, abordando tendências, sustentabilidade e estratégias para criação de marcas autorais.

Ainda em parceria com o SENAC, a oficina de Automaquiagem acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro, das 18h às 21h, com 20 vagas. A atividade busca desenvolver a autonomia e a autoconfiança dos participantes por meio de técnicas de maquiagem para o dia a dia. É importante que cada inscrito leve seus próprios produtos de maquiagem.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação