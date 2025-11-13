Instituto Luciano Barreto Júnior promove imersão cultural sobre o legado afro-sergipano

Projeto “Trilhando o Legado Afro-Sergipano” reforça a valorização da identidade e da cultura negra entre jovens sergipanos

No início deste mês, o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) realizou uma verdadeira viagem pela história e pela cultura do povo sergipano. O projeto “Trilhando o Legado Afro-Sergipano” levou dezenas de jovens a uma imersão sobre a contribuição africana e afro-brasileira na formação do patrimônio material e imaterial de Sergipe, em um resgate necessário para fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização da identidade local.

A iniciativa, que unifica os antigos projetos “Sergipanidade” e “Consciência Negra”, surgiu com o propósito de aproximar os estudantes da base da história sergipana, muitas vezes desconhecida pelas novas gerações. Ao longo de quatro dias de atividades, entre os dias 3 e 6 de novembro, os participantes percorreram espaços emblemáticos em Aracaju e Laranjeiras, aprendendo sobre o legado deixado pelo povo negro na construção social, cultural e arquitetônica do estado.

Nos dias 3 e 4, a programação contou com uma palestra ministrada pelo professor Edilberto Sousa Rodrigues Filho, Diretor de Direitos Humanos, Coordenador de Promoção da Igualdade Racial e Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Cristóvão. O encontro abordou temas como resistência, identidade e o papel das políticas públicas na valorização da cultura afro-brasileira.

Na sequência, os jovens participaram de visitas guiadas por educadores do Instituto a pontos históricos de Aracaju, conhecendo de perto a importância e o simbolismo de cada monumento. Já nos dias 5 e 6, o grupo seguiu para Laranjeiras, cidade reconhecida como berço da cultura afro-sergipana, onde puderam vivenciar experiências marcantes ligadas às tradições populares, manifestações religiosas e expressões artísticas que refletem a força e a resistência da cultura negra sergipana.

Para a gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, Valéria Freire, o projeto reafirma o compromisso do Instituto com a formação cidadã e cultural da juventude sergipana. “Mais do que um passeio educativo, essa ação representa um reencontro com as nossas raízes. Queremos que cada jovem reconheça que a história de Sergipe é também a história da resistência e da força do povo negro. Valorizar essa herança é compreender quem somos e de onde viemos”, destacou Valéria.

O Instituto Luciano Barreto Júnior, fundado pelo empresário Luciano Barreto e por sua esposa Maria Celi, tem como missão formar jovens conscientes, preparados para o mercado de trabalho e conectados à realidade social e cultural de Sergipe. Com o projeto “Trilhando o Legado Afro-Sergipano”, o ILBJ reforça seu papel como agente transformador, que acredita na educação e na cultura como caminhos de emancipação e pertencimento.

Texto e foto Marcelo Carvalho