Instituto MRV distribui kits escolares para filhos de colaboradores

O início do ano traz consigo diversos gastos para as famílias, e o material escolar é uma despesa que pesa no orçamento. Uma pesquisa inédita do Instituto Locomotiva aponta que 91% dos brasileiros que têm filhos precisam arcar com essas despesas, e para 85% deles, essas compras comprometem significativamente as finanças familiares. Pensando em aliviar esse impacto financeiro e incentivar a educação, o Instituto MRV, lado social do grupo MRV&CO, realizará a entrega de mais de 3.600 kits de material escolar aos filhos de colaboradores da Companhia em mais de 90 cidades do Brasil.

Em Aracaju, 82 crianças e adolescentes com idades entre 06 e 14 anos serão beneficiados. “Essa iniciativa reflete o compromisso do Instituto MRV em promover a transformação social por meio da educação. Sabemos que o início do ano é um período desafiador para o orçamento das famílias, e a entrega dos kits escolares é uma forma de apoiar nossos colaboradores e incentivar à educação dos nossos realizadores do futuro”, destaca Blenda Alves, gestora do Instituto MRV.

Os kits foram pensados para atender às necessidades escolares de cada faixa etária. O kit Laranja, destinado aos alunos entre 6 e 10 anos, incluem itens como apontador, borracha, cola branca, lápis de cor, lápis preto, tesoura, régua, quatro cadernos, giz de cera, estojo e sacochila personalizada. Já o kit Verde, para idades entre 11 e 14 anos, contém corretivo, borracha, dicionário, régua, lapiseira, grafite, caneta esferográfica, caderno de 160 folhas, estojo, squeeze e sacochila personalizada.

Para Thiago dos Santos, Supervisor de Contas da MRV, a distribuição dos kits demonstra a preocupação da empresa com aquilo que seus colaboradores têm de mais importante: suas famílias. “Os eventos que ocorrem entre o final de um ano e o início do outro, como férias escolares, IPVA, IPTU e outros compromissos, impactam significativamente o orçamento familiar. Por isso, a iniciativa de distribuir os kits contribui não apenas para aliviar esses gastos, mas também para nos deixar mais tranquilos e focados em nossas atividades cotidianas.” Pai de Beatriz, de 12 anos, Helena, de 8, e Catarina e Cecília, ambas de 7, Thiago afirma que esta é a segunda vez que retira os kits. “Elas adoram os materiais e ficam especialmente encantadas com a bolsa”, acrescenta.

Sobre o Instituto MRV

Fundado em 2014, o Instituto MRV acredita no poder transformador da educação para construir um futuro com mais oportunidades. Desde então, a organização já impactou positivamente a vida de mais de 2,1 milhões de pessoas, por meio de projetos e programas voltados para o fortalecimento da educação. Saiba mais em institutomrv.com.br

Texto e foto Renata Pais