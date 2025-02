Instituto Musical Brasileiro recebe prêmio de Melhor Projeto de Música de Sergipe

Nesta quarta-feira (26), às 18h, o Prêmio Imprensa 24h reuniu grandes nomes da comunicação, cultura, economia e outros setores para celebrar os melhores do ano em Sergipe. O evento, que aconteceu no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, já se consolidou como uma das premiações mais importantes do estado, sendo reconhecido como o “Oscar Sergipano”.

Entre os homenageados desta sétima edição, o Instituto Musical Brasileiro (IMUSB) recebeu o prêmio de Melhor Projeto de Música, um reconhecimento pelo impacto transformador que o Projeto Cidade Mãe já causou na comunidade, mesmo que apenas lançado em 2024. Em poucos meses, o projeto já atende cerca de 80 alunos, oferecendo aulas para diversos instrumentos e se estruturando com uma organização comparável a iniciativas consolidadas no cenário nacional, como o Neojiba e o Instituto Baccarelli.

Para Moisés Siqueira, presidente do IMUSB, a conquista reflete o comprometimento de toda a equipe: “Estamos trabalhando incansavelmente para estruturar cada vez mais o projeto e proporcionar a melhor experiência musical para nossos alunos e colaboradores. Esse prêmio é um incentivo para seguirmos firmes na nossa missão.”

O diretor musical do projeto, Cesar Vicente, reforça a essência do trabalho desenvolvido: “Desde o começo, nossa proposta é buscar a excelência em tudo. Se é uma aula, que seja a melhor aula; se é uma apresentação, que seja a melhor possível. Nosso foco é o desenvolvimento do aluno, pois acreditamos que, ao cultivar essa cultura de excelência, o impacto social acontece naturalmente.”

Receber esse reconhecimento já no ano de lançamento é um sinal de que o IMUSB está no caminho certo e que ainda trará muitas conquistas para a comunidade sancristovense. A conquista é o primeiro de muitos passos rumo à concretização do lema do Projeto Cidade Mãe: “Sonhar. Realizar. Transformar.”

Texto e foto assessoria