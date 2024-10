Instituto Paraná Pesquisas mostra Emília com 51,5%  contra 38,6% de Luiz Roberto

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (11), mostra Emilia Correa (PL) na liderança pela disputa eleitoral em Aracaju, no segundo turno, com 51,5% das intenções de voto, no cenário estimulado. O candidato Luiz Roberto (PDT) possui 38,6%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-00497/2024, a pesquisa ouviu 740 eleitores entre os dias 7 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

De acordo com a pesquisa, no cenário induzido, Emília Corrêa aparece com uma vantagem de quase 13% à frente de Luiz Roberto, alcançando 51,5% da preferência do eleitorado, contra 38,6% do pedetista.

No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, a vantagem de Emília cai, embora ela ainda lidere com 39,2%, e Luiz permanece em segundo, com 27,2% das intenções de voto.

O percentual de indecisos sobe para 24,2%. Outros nomes foram mencionados por 1,4% dos entrevistados, enquanto 8,1% afirmaram que pretendem votar branco ou nulo.

Eleitores que declararam votar nulo, branco ou em nenhum dos candidatos somam 5,9%, enquanto os indecisos representam 3,9%.

Com informações da Revista Realce