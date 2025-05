Instituto Rahamim apresenta espetáculo “O Colecionador de Sonhos”

O Instituto Rahamim completará 25 anos de fundação e de presença no bairro Santa Maria no dia 22 de novembro desse ano. Somos uma instituição de assistência social que trabalha com a promoção de ações para pessoas em situação de vulnerabilidade social e com o desenvolvimento de comunidades em contexto de pobreza. Nossas ações são voltadas desde a primeira infância até à pessoa idosa, com oficinas, atividades, cursos de qualificação profissional, empregabilidade, entre outros.

No dia 06 de julho realizaremos mais um espetáculo anual no Teatro Tobias Barreto, abrindo as comemorações das nossas bodas de prata, com o tema “O Colecionador de Sonhos”, trazendo a história da instituição e os sonhos e conquistas de alguns dos alunos atendidos ao longo desses quase 25 anos. Serão mais de 100 bailarinos no palco, incluindo o jovem Fernando Mendonça, hoje primeiro bailarino da Companhia Dalal Achcar, do Rio de Janeiro (que apresentou recentemente o espetáculo “Amazônia”), e que teve o Instituto Rahamim como um dos padrinhos da realização do seu sonho.

O Colecionador de Sonhos trará a história de nosso fundador, uma jornada de fé e coragem, retratando sua infância, filho de pai caminhoneiro e mãe costureira, os desafios enfrentados desde a tenra idade e o sonho grande de ser missionário na África. Também falará de sua passagem pelo convento dos Frades Menores Capuchinhos e como, a partir daí, largou tudo para viver no bairro Santa Maria, chamado antigamente de “Terra Dura”, comunidade que ele chamava de “África Sergipana” pelo contexto de extrema pobreza.

Ao mesmo tempo que a história da fundação da instituição é contata, teremos várias “cápsulas do tempo” de alunos e alunas que passaram pelo Instituto Rahamim, alguns desde os 03 anos de idade, e hoje são profissionais nas áreas que iniciaram sua trajetória à partir de nossas atividades. Essas cápsulas do tempo estão sendo divulgadas em nossas redes sociais, tendo as principais guardadas para o dia da apresentação, seguidas da execução coreográfica dos mesmos protagonistas. A narrativa mostrará a importância do jovem da periferia, e do público em geral no teatro, investir em seus sonhos, ter projetos de vida que possam ser concretizados e, ao mesmo tempo, como todos nós precisamos fazer algo para construir uma sociedade melhor, onde o respeito, a fraternidade, a prosperidade e a paz sejam um direito garantido para todos os povos.

O Colecionador de Sonhos leva em sua mala o propósito de vida e os sonhos de muitas pessoas, de modo particular de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, sem abster-se de seus próprios sonhos. Ele mostra que nossa fé e confiança em nós mesmos e em Deus podem proporcionar oportunidades e experiências fantásticas, e, sobremaneira, somar pessoas de boa vontade para fazer desse um mundo melhor.

