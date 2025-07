Instituto Rahamim celebra 25 anos com espetáculo no Teatro Tobias Barreto

No próximo dia 6 de julho, o palco do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju (SE), será tomado pela emoção, pela arte e por histórias de superação. O Instituto Rahamim dará início às comemorações pelos 25 anos de fundação com o espetáculo “O Colecionador de Sonhos”, que contará com a participação de mais de 100 bailarinos, incluindo alunos da instituição e ex-participantes que transformaram sonhos em realidade.

Fundado em 22 de novembro de 2000, o Instituto Rahamim – Casa Mãe da Misericórdia, atua no bairro Santa Maria, uma das comunidades com maior índice de vulnerabilidade social da capital sergipana. Desde então, a entidade tem sido referência em assistência social, desenvolvimento humano e comunitário, oferecendo atividades para todas as faixas etárias, da primeira infância à terceira idade, com oficinas, cursos de qualificação profissional, ações de empregabilidade e muito mais.

“O Rahamim nasceu do desejo de transformar realidades. Em 1999, nossa missão começou em meio a muitas dificuldades, mas sempre com fé, coragem e um propósito claro: estar ao lado de quem mais precisa. Esses 25 anos representam os sonhos que se tornaram realidade, como o de Fernando Mendonça, hoje primeiro bailarino da Companhia Dalal Achcar, no Rio de Janeiro, e que iniciou sua trajetória aqui conosco”, destaca Cristiano Lima, CEO e fundador do Instituto Rahamim.

Uma jornada de fé, coragem e transformação

Com o tema “O Colecionador de Sonhos”, o espetáculo irá recontar a trajetória de vida do próprio fundador da instituição. A narrativa, que mistura teatro, dança e emoção, retrata sua infância humilde como filho de um caminhoneiro e de uma costureira, a vocação religiosa, o tempo de formação no convento dos Frades Menores Capuchinhos e sua decisão de deixar tudo para viver no bairro Santa Maria – então chamado de “Terra Dura”, e que ele passou a chamar de “África Sergipana”, em alusão à pobreza extrema e à luta cotidiana da população local.

Durante a apresentação, o público conhecerá também algumas das histórias reais de transformação de ex-alunos e alunas que passaram pelo Rahamim. Conhecidas como “cápsulas do tempo”, essas trajetórias estão sendo compartilhadas nas redes sociais do Instituto e ganharão vida no palco, com a execução coreográfica feita pelos próprios protagonistas.

“Cada cápsula do tempo representa o que o Rahamim é: um espaço de oportunidades e de esperança. São histórias de crianças que começaram aos 3 anos conosco e hoje são profissionais nas áreas em que foram despertadas aqui. O espetáculo é um tributo a essas conquistas e também um convite à sociedade para acreditar na potência dos nossos jovens”, afirma Cristiano Lima.

Uma mala cheia de sonhos

Mais do que uma celebração artística, “O Colecionador de Sonhos” carrega uma mensagem profunda sobre fé, resiliência e compromisso social. O personagem central leva em sua mala os sonhos de muitas crianças, jovens e famílias, sem esquecer os seus próprios. A ideia é mostrar que, mesmo diante de tantas adversidades, é possível construir uma sociedade baseada no respeito, fraternidade, prosperidade e paz.

A apresentação marca o início das comemorações pelas bodas de prata da instituição, que será celebrada oficialmente no dia 22 de novembro de 2025, data em que o Instituto Rahamim completa 25 anos de atuação no bairro Santa Maria.

Visite e conheça o Instituto

Quem desejar conhecer de perto o trabalho realizado pode visitar

