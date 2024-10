Instituto Rahamim realiza o espetáculo “ESTÁ NO AR!”

Já pensou em assistir a uma retrospectiva de grandes sucessos da televisão brasileira desde os anos 50 da TV Tupi até os dias atuais? “ESTÁ NO AR!” é o espetáculo 2024 do Instituto Rahamim que promete ser nostálgico e trazer muitas emoções. O evento acontece, dia 2 de outubro, às 19h, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju (SE). Os ingressos estão disponíveis na plataforma digital do Sympla ou na bilheteria do Teatro.

O evento tem produção de Cristiano Lima, que também é CEO do Instituto, a realização é do Instituto Rahamim e conta com o apoio da Energisa. A instituição é uma entidade de assistência social do Terceiro Setor, sem fins lucrativos, e atua sem distinção de pessoas por conta de origem, raça, credo, sexualidade, condição física ou econômica. Todavia, o foco é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Lutam pelo desenvolvimento de comunidades periféricas, a preservação do meio ambiente e a garantia de que os Direitos Humanos sejam respeitados na sociedade.

Nasceu em 22 de novembro de 2000 e atualmente atende mais de 200 crianças, jovens e adultos, oferecendo aulas de balé, capoeira, hip-hop, dança contemporânea, entre outras oficinas e cursos. Buscam crescer no impacto social na ponta com a ajuda de parceiros (as), sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Desde 2021 fazem parte da Rede Gerando Falcões (uma das maiores redes de ONGs da América Latina) como a primeira e única unidade acelerada da rede em Sergipe. O Rahamim está localizado há 23 anos no Conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Outras informações (79) 99814-5876 ou @institutorahamim

Texto e foto Cândida Oliveira