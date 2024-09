Instituto Strategio: Vado Gavião lidera Pesquisa em Poço Redondo-SE

O Instituto Strategio Inteligência, Pesquisa e Desenvolvimento divulgou os resultados de sua mais recente pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais em Poço Redondo-SE. De acordo com os dados, Vado Gavião aparece como o favorito na disputa pela prefeitura do município.

Cenário Espontâneo:

Sem que os nomes dos candidatos fossem apresentados, Vado Gavião lidera com 38,8% das intenções de voto. Aline Vasconcelos, candidata da oposição, segue em segundo lugar com 35,4%. Manoel Moreira aparece com 0,3%, enquanto Branco e Nulo somam 0,3%. Um total de 25,3% dos eleitores ainda não decidiram ou preferiram não responder.

Cenário Estimulado:

Quando os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Vado Gavião amplia sua liderança, alcançando 48% das intenções de voto. Aline Vasconcelos permanece em segundo com 39%. Manoel Moreira pontua com 1%, e os votos em Branco e Nulo também somam 1%. Neste cenário, 11% dos eleitores ainda não sabem ou não responderam.

Rejeição:

Em relação à rejeição dos candidatos, Aline Vasconcelos lidera com 35%, seguida por Manoel Moreira e Vado Gavião, ambos com 21%. Outros 22% dos eleitores não souberam ou preferiram não opinar.

A pesquisa foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2024, com 600 entrevistados maiores de 16 anos em Poço Redondo-SE. A margem de erro é de 3,95 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado sob o nº TRE-SE-03985/2024 e foi autorizado pela Justiça Eleitoral, conforme decisão nos autos do processo nº 53.2024.6.25.0028, publicada no Mural Eletrônico em 2 de setembro de 2024, sob nº 140000, às 16:09 horas, com base no art. 94, § 5º da Lei nº 9.504/97.

Fonte Instituto Strategio