INSTRUTORES DE SERGIPE MARCAM PRESENÇA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO KRAV MAGA MESTRE KOBI

Ministrado pelo Introdutor do Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que preside a Federação Sul Americana de Krav Maga, o evento reuniu instrutores de todo o Brasil visando especializar esse profissional dentro da filosofia e técnicas de defesa pessoal israelense

Em setembro, a maior autoridade em Krav Maga na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein reuniu os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga para ministrar um curso de especialização sobre a filosofia e as técnicas de defesa pessoal israelense voltadas ao público militar e de segurança. Os instrutores de Sergipe marcaram presença neste treinamento.

O Seminário de Especialização em Segurança e Defesa para Instrutores foi realizado no Centro de Treinamento da Federação Sul Americana de Krav Maga, conhecido como Kobilândia, e proporcionou aos participantes três dias de aperfeiçoamento sobre a filosofia de segurança israelense e as abordagens para diversos grupos do mundo da segurança (privada, governamental, forças armadas, polícias).

“Periodicamente realizamos esse tipo de reciclagem de nossos instrutores, para que estejamos preparados, em todos os estados do Brasil em que o Krav Maga Mestre Kobi está presente, para atender às demandas de não-civis, com suas especificidades, suas doutrinas, seus públicos/inimigos específicos e seus equipamentos particulares”, explica Grão Mestre Kobi.

Entre os treinamentos periódicos que a Federação Sul Americana de Krav Maga ministra para seus instrutores estão Proteção de Autoridades, Defesa Antiterror, Segurança de eventos, Segurança de fronteiras, Uso do bastão tático e tonfa, Situações com reféns, entre outros. “Nossos instrutores estão preparados para atender às demandas mais específicas das forças de segurança”, completa Grão Mestre Kobi.

Krav Maga para o mundo militar

O Krav Maga foi criado em Israel na década de 1940 e até hoje é a única filosofia de defesa e combate adotada pelo exército, polícia, serviço secreto e forças de segurança nacionais israelenses. Durante quase 20 anos, ficou restrito à elite do exército de Israel e foi mantido em sigilo por ser considerado um dos segredos israelenses em segurança. Hoje em dia, as maiores unidades de segurança ao redor do mundo treinam as técnicas do Krav Maga: CIA, FBI, GIGN, Mossad, exército e forças de segurança israelenses, dentre muitas outras.

As forças de segurança – unidades militares, policiais ou de segurança privada – enfrentam uma realidade completamente diferente do mundo civil e leva em conta o pouco tempo para treinamento; riscos; proteção a terceiros; uso de equipamentos pesados; ambiente hostil; armamentos; tudo isso é levado em consideração durante a capacitação da tropa.

O Krav Maga “O treinamento do Krav Maga ministrado por profissionais devidamente habilitados, aumenta a autoconfiança e o controle emocional do agente: ele precisa estar preparado emocionalmente para reagir quando a vida está em risco”, afirma o israelense Grão Mestre Kobi Lichtenstein, o introdutor do Krav Maga na América Latina e presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.

Grão Mestre Kobi supervisiona pessoalmente o preparo e a didática dos Instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga, garantindo, dessa forma, que a modalidade disseminada por eles seja a mesma que até hoje é usada em Israel.

Para saber mais, acesse: https://kravmaga.com.br/militar/

Quem é Grão Mestre Kobi

Aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, Grão Mestre Kobi foi seu primeiro faixa-preta a sair de Israel para difundir a técnica de defesa pessoal, chegando à América Latina, mais especificamente no Brasil, em 1990, para apresentar a modalidade a civis e militares.

Ex-combatente nas Forças de Defesa de Israel, conta com MBA em Segurança Nacional pela Israeli College of Security and Investigation em Hod Hasharon em Israel e Newport University, nos Estados Unidos.

Na cidade do Rio de Janeiro, fundou e dirige a Federação Sul Americana de Krav Maga, a precursora do Krav Maga na América Latina, hoje com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e difusão da técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

A Federação Sul Americana de Krav Maga desenvolve a prática regular no mundo civil e, ao mesmo tempo, realiza treinamentos para forças de segurança pública e privada, incluindo várias corporações militares e policiais, tais como: instrutores de Defesa Pessoal do Centro de Instrução de Guerra na Selva – CIGS, Comandos Anfíbios que atuaram nas Olimpíadas em 2016, Segurança Pessoal da Presidência da República, BOPE, entre outros.

Em março de 2009, Mestre Kobi foi condecorado com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes. Em maio do mesmo ano, foi condecorado com a maior honraria da cidade do Rio de Janeiro, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Em dezembro de 2010, recebeu a Medalha Mérito Legislativo no Palácio do Congresso Nacional. Em abril de 2022, recebeu a Medalha do Exército Brasileiro, concedida àqueles que de alguma forma contribuem ou prestam serviços à instituição. Em 2023, recebeu a Medalha do Pacificador, que homenageia militares e civis, brasileiros ou estrangeiros, que prestaram serviços ao Exército Brasileiro, elevando o prestígio da instituição ou desenvolvendo as relações de amizade entre o Exército e os de outras nações.

Sobre o Krav Maga Mestre Kobi – a maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel. É presidida pelo israelense, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade.

Roberta Provatti – Assessora de Comunicação