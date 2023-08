Inteligência de Mercado é discutida entre Federações do Comércio

Com o objetivo de ampliar a atuação das Federações do Comércio, foi realizada uma reunião virtual entre as equipes das regionais de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Sergipe, para discutir as práticas desenvolvidas pelas entidades direcionadas para a base empresarial associada e para o mercado de cada estado.

Participaram da reunião o assessor de estudos econômicos, Jorge Rolla e o economista Stefan Wilson, pelo estado de Minas Gerais, o diretor de inovação e competitividade, Luciano Kleiber, pelo Rio Grande do Nortes, e a equipe sergipana, composta pelo coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel Lima, o coordenador de tecnologia e inovação, Jordão Patrocínio, a coordenadora de estatística Drielly Rodrigues e o coordenador de comunicação e inteligência de Mercado, Marcio Rocha.

Na reunião, foram discutidas as ações desenvolvidas por cada estado, com ênfase nos trabalhos de pesquisa e inteligência para produtos e serviços, além de ações realizadas para o desenvolvimento de negócios e fortalecimento institucional diante do mercado, bem como para a sociedade. Projetos desenvolvidos pela Fecomércio Sergipe, a exemplo do Natal Iluminado, São João na Praça e São João da Família, além dos trabalhos de inteligência de mercado realizados pela equipe multidisciplinar da instituição, foram abordados na reunião com as federações.

Equipe de Inteligência de Mercado da Fecomércio discute ações para o desenvolvimento de projetos vinculados ao Instituto Fecomércio para os ambientes público e privado. Imagem: Livyan Holanda

O coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel Lima, valorizou a reunião de integração, destacando os trabalhos exitosos apresentados.

“É de enorme satisfação participar deste processo de maior integração entre as Federações do Comércio a nível Brasil, onde conseguimos aprender o que tem dado certo em outras Fecomércios estaduais e podemos também compartilhar o que tem dado certo em nossa Federação em Sergipe, no caso específico da reunião de hoje em nosso Instituto Fecomércio. Compartilhamos o nosso trabalho em vários eixos de atuação, envolvendo recrutamento e seleção, pesquisas, parcerias empresariais, captação de recursos e internacionalização”, comentou o coordenador.

Para o coordenador de comunicação e inteligência de mercado, Marcio Rocha, a discussão foi uma troca de experiências importante para os três estados, fortalecendo ainda mais a unidade do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac em todo o país.

“Aprendemos bastante com as experiências apresentadas pelas federações mineira e potiguar. As demandas que o mercado apresenta são cruciais e nosso papel é promover o diferencial para que as empresas sejam exitosas em sua atividade. E nossos trabalhos de inteligência de mercado são essenciais para quem deseja ver seu negócio se desenvolver com mais força. Pudemos compartilhar conhecimento, explicar um pouco do que estamos realizando aqui, diante da proposta de nosso presidente Marcos Andrade, em oferecer produtos e serviços diferenciados para as empresas. Foi um excelente momento para compartilhar conhecimento”, disse.

Esta ação de convergência entre as Federações do Comércio surgiu após uma conversa sobre os trabalhos de Inteligência de Mercado que têm sido feitos pela Fecomércio Sergipe, entre os presidentes Marcos Andrade, de Sergipe e Nadim Donato, de Minas Gerais, após a realização do Conecta e Sicomércio, eventos realizados pela Confederação Nacional do Comércio, que integram as federações e sindicatos da base do sistema em nível nacional. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, destacou o trabalho que está sendo feito no estado e os resultados medidos para quem contrata os serviços de inteligência da Fecomércio.

“O nosso time é formado por profissionais que são especialistas em cada matiz de sua atuação, formando uma equipe completa para o desenvolvimento dos trabalhos. Os contratantes dos trabalhos têm manifestado alto grau de satisfação com os resultados entregues, porque não nos resumimos a um trabalho de pesquisa. O Instituto Fecomércio vai muito além e projeta trabalhos completos com devolutivas e acompanhamento, com orientações para os negócios dos clientes, bem como desenvolvimento de estratégias com a iniciativa pública. Somos diferenciados nesse aspecto, por conta do que fazemos com o que temos de mais aprimorado em cada especialidade discutida e apresentada, e estamos exportando para outros estados nossa expertise. Essa é a vantagem principal dos serviços que a Fecomércio disponibiliza”, afirmou Andrade.

Imagem: Livyan Holanda

Por Márcio Rocha