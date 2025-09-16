Intercambistas do Canadá e Estados Unidos entram em 2ª semana de internacionalização

Os alunos do programa Sergipe no Mundo iniciaram a segunda semana de seu intercâmbio cultural e linguístico em Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos. Esta nova fase promete um aprofundamento ainda maior no idioma e a descoberta de novos pontos turísticos.

Em San Diego, os intercambistas já têm a programação definida. A aluna Janaína Suri compartilhou que após a visita a uma biblioteca, o grupo irá ao USS Midway Museum, a um festival que celebra as culturas das ilhas do Pacífico e a um museu de arte.

Janaína descreve a experiência como algo além das expectativas. “Está sendo exatamente o que imaginávamos: uma oportunidade única de vivenciar a cultura, praticar o idioma no dia a dia e ampliar a nossa visão de mundo”. Ela acrescenta que está ansiosa para continuar o aprendizado e ter experiências que contribuam tanto para o inglês quanto para seu crescimento pessoal.

Mais ao Norte, em Vancouver, a empolgação também é grande. A aluna Jhúlia Matos revela que a programação diária é uma surpresa, elaborada pelos fiscais para que os estudantes possam explorar os locais mais interessantes da cidade.

Jhúlia destaca que a acolhida na escola tornou a experiência educacional ainda mais positiva. “A escola está sendo bem legal. Tive um pouco de dificuldade no início, mas os professores são ótimos e super compreensíveis. Meus amigos também me ajudaram bastante”, pontua.

A segunda semana de intercâmbio é mais um passo na jornada de aprendizado e desenvolvimento desses alunos, que seguem colecionando novas vivências e consolidando seus conhecimentos.

Foto: Seed