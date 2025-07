Intercambistas do programa Sergipe no Mundo iniciam as aulas nas escolas internacionais

Os cinquenta estudantes que compõem o primeiro grupo de intercambistas do Programa de Internacionalização da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, o Sergipe no Mundo, já atravessaram o Atlântico e iniciaram as aulas em Málaga, na Espanha; Brighton e Cambridge, na Inglaterra; Lyon, na França; e Waterford, na Irlanda. Durante um mês, os jovens estarão imersos em aulas intensivas das línguas inglesa, espanhola e francesa, além de adquirirem uma rica bagagem cultural e social.

Em Málaga, dez estudantes participam das atividades no Centro de Estudios Internacionales (Enforex), entre eles Gleiziele Ferreira, do Centro de Excelência Doutor Jessé Trindade, de Ilha das Flores. “Achei maravilhoso este primeiro dia. Conhecemos a escola, a estrutura e a professora; aprendi coisas novas. A experiência está sendo inesquecível”, comentou a jovem.

Além dela, Ester Gomes, do Centro de Excelência Professor João Costa, de Aracaju, também aproveita para aperfeiçoar os conhecimentos e a língua espanhola. “A professora é muito legal, tem uma didática maravilhosa e o ambiente é incrível. Também estou feliz com a família que me recebeu com carinho. Será um intercâmbio que carregarei para toda a minha vida”, afirma Ester.

A Inglaterra recebe 20 estudantes sergipanos. Em Brighton, os jovens estão na English Language Center (EC), enquanto a turma de Cambridge estuda no International Language Centres (ILC). Para Vitória Regina, do Centro de Excelência Maria de Lourdes Góes, de Riachuelo, viver essa experiência em Cambridge é um misto de sentimentos. “O centro de idiomas é incrível e está sendo muito legal esse momento, conhecendo o espaço e a cidade. A professora foi super atenciosa conosco. Será um mês de muito conhecimento e alegria”, destaca a estudante.

Na França, os dez intercambistas estão no Lyon Bleu International, aprendendo, explorando e aperfeiçoando toda a beleza da língua francesa. Na Irlanda, as aulas em Waterford também seguem com muito aprendizado e grandes experiências para dez alunos da rede pública estadual de Sergipe. As aulas acontecem na The International School of English (ISE).

Internacionalização

O Sergipe no Mundo proporciona a 100 estudantes da rede pública estadual de ensino a oportunidade de realizar o sonho e vivenciar a experiência de um intercâmbio internacional. Para a edição de 2025, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, investiu mais de R$ 5,8 milhões.

O programa contempla alunos do ensino médio, entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, com vivências e experiências de imersão, socialização cultural e formação para uma cidadania global. Os intercambistas têm uma ampla agenda de estudos em escolas locais, visitas culturais e passeios, além da convivência com famílias dos países onde irão se hospedar.

Os jovens viajaram com todas as despesas custeadas pelo Governo de Sergipe, além da assistência, acolhimento e suporte logístico da equipe do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação. Eles receberam um kit viagem com mala de 23 kg com capa, mochila, nécessaire, camiseta, conjunto de moletom, diário de bordo, garrafa térmica (squeeze), etiquetas de bagagem, bolsa lateral e broches com a identidade visual do programa.

Os intercambistas também levaram um tablet, recebido anteriormente por meio do programa Educação Conectada, além de contarem com o apoio psicossocial do programa Acolher. Além disso, foram presenteados com um aparelho celular, doado pela Receita Federal.

A segunda turma, prevista para o segundo semestre, viajará para Vancouver (Canadá), San Diego (EUA), Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha). Todos os estudantes recebem, gratuitamente, a documentação necessária para a viagem, como passaporte e visto. Ao retornarem da imersão cultural e linguística, estarão automaticamente matriculados no Centro Estadual de Idiomas.

Foto : Acácia Merici