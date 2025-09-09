INTERCAMBISTAS DO PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO” INICIAM AS AULAS NO CANADÁ E NOS ESTADOS UNIDOS

Os vinte estudantes da rede pública estadual de ensino que formam parte do segundo grupo de intercambistas do programa ‘Sergipe no Mundo’, realizado pelo Governo de Sergipe, já estão na América do Norte.

Eles já iniciaram as aulas em Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos. Durante um mês, os alunos vão estar imersos em aulas intensivas de língua inglesa, além de adquirir uma ampla bagagem de conhecimento cultural e social.

Janaína Suri é estudante do Centro de Excelência Djenal Tavares Queiroz, em Aracaju, e integra o grupo dos dez intercambistas em San Diego. Nos primeiros momentos do intercâmbio, ela conta que está aproveitando para conhecer a cidade e já aperfeiçoar conhecimentos culturais e habilidades na língua inglesa.

“Hoje foi nosso primeiro dia de aula e foi bem tranquilo. Acordamos cedo e pegamos o ônibus. Da host family (família anfitriã) onde estou até a escola, foi bem fácil. Quando chegamos na escola as equipes foram bem receptivas. Ao entrar na aula, conheci pessoas de vários países e foi muito legal”, relata a jovem.

Já Lenildo Filho, aluno do Centro de Excelência Alcídes Pereira, no município de Maruim, leste do estado, está em Vancouver. “O primeiro dia já vencemos o primeiro desafio que foi aprender a utilizar o transporte da nossa residência até a escola. Foi de muito conhecimento da cidade. Conhecemos a escola e a estrutura. Vancouver é uma cidade incrível”, classifica ele.

Janaína, Lenildo e os demais estudantes que viajaram para a América do Norte estão matriculados na College of English Language (CEL), instituição educacional situada nas duas cidades de destino.

Os próximos 30 alunos que compõem o grupo 2 viajarão ainda neste mês de setembro para Camberra (Austrália), Cork (Irlanda) e Sevilha (Espanha).

Internacionalização

Fruto de um investimento de mais de R$ 5,8 milhões, o ‘Sergipe no Mundo’ proporciona a 100 estudantes da rede pública estadual de ensino a oportunidade de realizar o sonho e viver a experiência de um intercâmbio Internacional.

A iniciativa contempla alunos do ensino médio, entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, com vivências e experiências de imersão, socialização cultural e formação para uma cidadania global. Os intercambistas têm uma ampla agenda de estudos em escolas locais, visitas culturais e passeios, além da convivência com famílias dos países destino.

Os jovens viajaram com todas as despesas custeadas pelo Governo de Sergipe, e contaram com a assistência, acolhimento e suporte logístico da equipe do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação (Seed), responsável por coordenar o programa. Os contemplados receberam um kit viagem com mala de 23 kg com capa, mochila, nécessaire, camiseta, conjunto de moletom, diário de bordo, garrafa térmica (squeeze), etiquetas de bagagem, bolsa lateral e broches com a identidade visual do programa.

Os intercambistas também levaram um tablet, recebido anteriormente por meio do programa Educação Conectada, além de contarem com o apoio psicossocial do programa ‘Acolher’. Além disso, foram presenteados com um aparelho celular, doado pela Receita Federal.

Todos os estudantes recebem a documentação necessária para a viagem gratuitamente, como passaporte e visto. Ao retornarem da imersão cultural e linguística, os beneficiados pelo programa estarão automaticamente matriculados no Centro Estadual de Idiomas.

Foto: Ascom/Seed