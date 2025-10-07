Intercambistas do programa Sergipe no Mundo retornam dos EUA e do Canadá

Os 20 alunos da rede pública estadual de ensino que participaram da segunda turma de 2025 do programa Sergipe no Mundo, uma iniciativa do Governo de Sergipe realizada por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), desembarcaram em Aracaju trazendo na bagagem muito mais do que lembranças: trouxeram uma transformação de vida.

Os jovens vivenciaram 30 dias de imersão cultural e linguística em Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos, onde aprimoraram o idioma, conheceram novas culturas e, principalmente, descobriram a capacidade de se adaptar e prosperar em um ambiente totalmente novo. “Eu jamais esquecerei de tudo o que aprendi e vivi lá. Conhecer os lugares novos e viver tudo com as pessoas com quem eu estava tornou tudo melhor ainda”, relata a intercambista Mayane Santos, estudante do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Alcebíades Paes, no município de Cumbe, no médio sertão sergipano.

Mayane, que passou seu último mês em Vancouver, ressalta como seu inglês foi aperfeiçoado e seu amadurecimento pessoal impulsionado por meio da oportunidade oferecida pela Seed.

A volta para casa marca o fim de uma jornada e o início de um novo ciclo. As histórias sobre a rotina de aulas na College of English Language (CEL), os novos hábitos no uso do transporte público em cidades como Vancouver e a convivência enriquecedora com as host families (famílias anfitriãs) agora se tornam inspiração para colegas e familiares.

O retorno para casa representa uma nova etapa na vida desses alunos. “Voltar para casa foi uma mistura de sentimentos. Com certeza, tive a alegria de rever a família e de estar na minha cidade, mas também aquela saudade boa de tudo o que vivemos lá. Foi uma experiência que vou levar para a vida toda e que me fez enxergar o mundo com outros olhos”, conta o estudante Luís Andrade, aluno do Colégio Estadual Governador Djenal Tavares Queiróz, em Aracaju.

Ele passou seu intercâmbio em San Diego, nos Estados Unidos, e afirma que seu foco agora é consolidar todos os aprendizados e construir um futuro que permita reviver a experiência internacional. O plano de voltar para San Diego futuramente é um reflexo direto da vivência única ofertada pelo intercâmbio.

A experiência de internacionalização da educação foi muito além do aprimoramento do inglês. Ela transformou os estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cruciais como independência, proatividade e comunicação intercultural.

Os alunos do ‘Sergipe no Mundo’ voltam para casa com a certeza de que um sonho, antes distante, foi concretizado, abrindo um vasto leque de novos horizontes acadêmicos e profissionais. O conhecimento adquirido é a prova viva de que a educação pública de Sergipe está, efetivamente, conectando seus jovens ao mundo.

O programa, instituído pelas Leis n° 9.040/2022 e n° 9.060/2025, possibilita a internacionalização de estudantes da rede pública estadual de ensino com idade entre 14 e 17 anos que se enquadram nas regras do edital, vivenciando, durante 30 dias, uma imersão cultural e linguística.

Neste ano de 2025, 100 estudantes da rede realizaram intercâmbio em sete países, sendo eles: França, Irlanda, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Espanha. A entrega de kits de viagem padronizados também é ofertada aos estudantes. Todo esse investimento foi orçado em mais de R$ 5 milhões de reais, garantindo aos jovens da escola pública estadual uma nova experiência.

Foto: Ascom/Seed