Intercambistas do ‘Sergipe no Mundo’ entram na terceira semana de imersão na Europa

O programa de internacionalização da educação estadual ‘Sergipe no Mundo’ entra na terceira semana de atividades na Europa proporcionando uma verdadeira imersão linguística e cultural para estudantes da rede pública estadual de ensino. Os 50 jovens do grupo 1 participam diariamente das aulas de língua inglesa, francesa e espanhola na Inglaterra, Espanha, França e Irlanda.

As aulas de idiomas, a convivência com as host families (famílias anfitriãs, em português), o contato com estudantes de diversos continentes e o mergulho na cultura local são experiências que estão transformando a vida dos intercambistas e aprimorando a conexão global.

“Estou aprendendo muitas coisas desde a aula diária na escola até a convivência com a host family e quando saio com meus amigos para conhecer a cultura e toda história deste país incrível. Meu inglês já melhorou e já percebo a diferença”, afirma o estudante João Lucas, do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, em Aracaju, que faz intercâmbio em Waterford, na Irlanda.

Para o jovem, a experiência do ‘Sergipe no Mundo’ tem transformado a vida. “Estou ficando mais independente. Já conheci pessoas do Japão e da China. São várias culturas em um lugar só e a gente tem a chance de viver na prática. Sou muito grato por essa oportunidade e está sendo enriquecedora para todos nós”, complementa.

Na terceira semana de aula na Europa, cada estudante vive uma rotina de estudos, viagem por cidades e nas capitais, visita a museus e todo conhecimento local nos países de destino.

Na Inglaterra, dez estudantes sergipanos estão em Brighton, na English Language Center (EC), enquanto mais dez estão em Cambridge, International Language Centres (ILC). Em Waterford, na Irlanda, dez jovens da rede pública estadual de Sergipe estudam no The International School of English (ISE). Já em Málaga, na Espanha, mais dez estudantes assistem às aulas de língua espanhola na Enforex – Centro de Estudios Internacionales.

Praticar o idioma em contextos reais de um intercâmbio melhora a fluência, a compreensão e a autonomia do estudante, além de desenvolver as habilidades de comunicação.

A intercambista Raquele Nascimento está em Cambridge, na Inglaterra, e, em Sergipe, estuda no Centro de Excelência Maria de Lourdes Goes, em Riachuelo, município do leste do estado. Ela conta que, ao longo das últimas semanas, a rotina de estudos e o cotidiano do intercâmbio estão superando as expectativas.

“A experiência está ótima. Aqui tive que me acostumar com o fuso horário, são quatro horas de diferença do Brasil, além de adaptar aos costumes locais. O sol demora a se pôr. Os ônibus são diferentes. Nunca pensei que participaria de um programa tão grande e que vem para transformar nós, jovens. Sairemos daqui preparados para a vida. Quero ser fisioterapeuta e, com a bagagem do inglês, espero ser uma grande profissional no futuro”, afirma Raquele.

Internacionalização

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), investiu mais de R$ 5,8 milhões para a efetivação do ‘Sergipe no Mundo’, que proporciona anualmente a 100 estudantes da rede pública estadual de ensino a oportunidade de realizar o sonho e a experiência de um intercâmbio internacional.

São alunos do ensino médio, entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual que, por meio de inscrição e sorteio público, foram contemplados para a experiência de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global.

A segunda turma embarca no próximo mês para Vancouver (Canadá), San Diego (EUA), Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha). Todos os estudantes recebem, gratuitamente, a documentação necessária para a viagem, como passaporte e visto. No retorno, todos têm matrícula garantida no Centro Estadual de Idiomas.

Todas as despesas dos alunos foram custeadas pelo Governo de Sergipe, que também entregou kit de viagem e proporcionou todo acolhimento pelas equipes da Seed.

