Intercambistas  são recebidos pelo embaixador do Brasil na Austrália

Intercambistas do programa ‘Sergipe no Mundo’ que estão em Camberra, na Austrália, foram recebidos na última terça-feira, 7, pelo embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda. O encontro aconteceu na sede da embaixada na capital australiana, cidade onde os dez estudantes da rede pública estadual de ensino passam por um mês de imersão linguística e cultural.

Acompanhados da diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional e coordenadora do “Sergipe no Mundo”, Eliane Passos, os estudantes visitaram o parque dos cangurus, anexo à embaixada. “Foi uma experiência enriquecedora e inspiradora. Fomos recebidos com cordialidade pela equipe diplomática, que nos proporcionou uma valiosa visão sobre o papel da diplomacia brasileira e as relações entre Brasil e Austrália”, afirmou a diretora.

Os alunos puderam, ainda, aprender mais sobre as funções da Embaixada, tirar dúvidas e ampliar sua compreensão sobre temas internacionais, diretamente com o embaixador Fred Arruda. “Agradecemos à Embaixada pela recepção e pela contribuição significativa à formação cidadã e global dos nossos jovens. A visita dos alunos foi uma experiência enriquecedora e inspiradora”, destacou Eliane.

O embaixador Fred Arruda agradeceu a visita dos intercambistas, foi presenteado com um desenho com ilustrações de Sergipe e disse que os estudantes estão passando por uma oportunidade única para aprender inglês e conhecer aspectos da história e da cultura da Austrália, no âmbito do programa ‘Sergipe no Mundo’. “Parabéns à Secretaria Estadual de Educação de Sergipe pela iniciativa. Estamos felizes pela visita desses jovens que levarão um pouco da Austrália”, afirmou.

Para o aluno Ébert Gomes, do Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo, em Capela, que entregou a ilustração ao embaixador, a sensação de compartilhar a cultura de Sergipe em forma de ilustração a um embaixador foi gratificante. “Compartilhamos nossos saberes e fazeres, de um lado do mundo ao outro. Com todo o prazer de entregar essa ilustração ao embaixador do Brasil na Austráia, me sinto grato por compartilhar um pouco do meu estado”, contou.

Dias de aprendizado

Os intercambistas viajaram no dia 26 de setembro e já iniciaram a semana de estudos no dia 1º de outubro em escolas de inglês australianas, em que tiveram a oportunidade de ter o contato com a língua inglesa por meio de conversação sobre como se apresentar, sobre os pontos turísticos e lojas da cidade. Hospedados com famílias nativas (host family), os estudantes têm a oportunidade de aprofundar o domínio da língua estrangeira e vivenciar novas experiências culturais, com atividades acadêmicas e passeios turísticos que enriquecem suas visões de mundo.

Nos primeiros dias em Camberra, os estudantes cumpriram uma agenda de visitas no tradicional City Center, o centro da cidade, já como atividades práticas do curso. Eles foram apresentados ao ‘gelatto’, conheceram típicas barbearias, mercados, restaurantes e expressões da Austrália, usadas quando alguém convida um grupo para comer e pedir a conta.

Internacionalização

O Programa Sergipe no Mundo, principal política de internacionalização da educação pública em Sergipe, é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seed, criada pelas Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025. O programa promove intercâmbio estudantil, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Em seu primeiro ano, 2024, 49 alunos da rede pública participaram de intercâmbios em cidades dos Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra e Espanha. Em 2025, o número de vagas dobrou, levando 100 estudantes a dez cidades em sete países, incluindo França e Austrália. Destinado a alunos do Ensino Médio, com idades entre 14 e 17 anos, o programa cobre todas as despesas, fornece kit de viagem, passaporte, visto, celular e tablet, além de suporte logístico. Após o retorno, os participantes têm matrícula garantida no Centro de Idiomas, assegurando a continuidade do aprendizado.

