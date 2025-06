Internacional de Karatê: Argentinos e chilenos disputaram medalhas com brasileiros

Doze caratecas do Chile, oito da Argentina e 85 de vários estados do Brasil participaram do Open Internacional WCKO, realizado no Estação Cidadania, o maior complexo esportivo do Estado que está situado no bairro Bugio, em Aracaju. As lutas aconteceram durante três dias e foram premiadas as seguintes categorias: Shiai Kata, Shiai Kumite individual, Kata em equipe e kumite também em equipe.

Mais uma vez a Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) apoiou a disputa nos tatames ao ceder o ginásio do Estação Cidadania e oferecer toda a estrutura logística para a realização do evento internacional, que aconteceu no último fim de semana.

Segundo o secretário da pasta, Aquiles Silveira, a gestão municipal continuará incentivando as modalidades de luta na capital sergipana. No mês passado, a Aracaju sediou o Campeonato Nacional de Artes Marciais com a presença de 400 lutadores de karatê e kickboxing de 12 estados do país. O evento aconteceu no clube do Banese, bairro Coroa do Meio, com apoio total da Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp.

“Os esportes de luta estão em alta no Brasil, e Aracaju não é diferente. Temos em nossa secretaria um especialista no assunto, o multicampeão carateca Yokan Jocélis. Ele é responsável pela diretoria de alto rendimento e está atento a todo tipo de competição, sobretudo as que são disputadas nos tatames e dentro dos ringues”, observa o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju, Aquiles Silveira.

O gestor destacou ainda o incentivo para novos atletas na cidade. “Nosso objetivo é trazer cada vez mais jovens para o esporte, como forma de educação, saúde e lazer. E temos obtido bons resultados com campeões na modalidade, inclusive com aumento do número de participantes mulheres”, disse.

Texto e foto AAN