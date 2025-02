Internado há dez dias e ‘em estado crítico’, papa Francisco teve noite tranquila

O papa Francisco continua hospitalizado e em estado crítico por conta de uma pneumonia bilateral, teve uma boa noite, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira (24).

Ele segue em “estado crítico”, com pneumonia nos dois pulmões, e continua recebendo oxigênio de alto fluxo, segundo o boletim médico mais recente, publicado na noite de domingo.

O boletim publicado pela Santa Sé aponta que a noite transcorreu bem e o papa descansa pela manhã.

No sábado à tarde, o boletim médico do papa apontou que a situação da saúde de Francisco, que tem 88 anos, se agravou. Conforme divulgado pela Santa Sé, o papa teve “um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo”, além de problemas hematológicos que exigiram “a administração de uma transfusão de sangue”. No domingo, um novo boletim informou que a situação de saúde do papa continua crítica, mas sem crises respiratórias.

Fonte Correio Braziliense – foto Vatican Média