Intervenção da Iguá Sergipe em Socorro afetará abastecimento nesta quarta

Para gerar mais eficiência no abastecimento de água, a Iguá Sergipe realizará na quarta-feira (06), a instalação de um macromedidor na adutora de saída da Estação de Tratamento de Água (ETA) Oviedo Teixeira, em Nossa Senhora do Socorro.

O equipamento permitirá a medição precisa do volume de água tratada que sai do sistema de captação e é disponibilizado para a rede de distribuição de água. A intervenção integra o programa de modernização das adutoras da região, beneficiando diretamente a gestão dos recursos hídricos e a regularidade no fornecimento à população.

Durante a execução da obra, haverá interrupção no abastecimento de água das 8h às 20h desta quarta-feira (06), nos bairros da região norte do município, como os Conjuntos Marcos Freire I, II e III, Piabeta, Novo Horizonte, Maria do Carmo, João Alves, Taiçoca de Fora, Taiçoca de Dentro, São Brás, Mangabeira, Distrito Industrial e Albano Franco. Após a conclusão da instalação do equipamento, o abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa aos imóveis da região.

O macromedidor é um equipamento utilizado em grandes redes, como adutoras e sistemas urbanos de distribuição, que operam em escala industrial. Seu funcionamento contínuo permite o monitoramento da vazão e do volume total de água tratada no sistema, sendo um instrumento essencial para assegurar que a produção seja compatível com a demanda da região atendida.

“Essa intervenção representa um avanço significativo para o sistema de abastecimento local. Com ele, poderemos monitorar com mais precisão o volume de água tratada e identificar rapidamente qualquer perda ou inconsistência no processo. Isso nos permite agir de forma mais eficiente para garantir que toda a população atendida receba água com qualidade e regularidade”, ressaltou o diretor de Operações da Iguá Sergipe, Claudio Martins.

A concessionária solicita a colaboração dos moradores da região, para que evitem desperdícios e priorizem o uso essencial da água, pois os benefícios a longo prazo serão fundamentais para o desenvolvimento da região.

Com informações da Iguá Sergipe